Scopri il CBD, circondati di benessere, scopri Enecta

Le feste natalizie si stanno avvicinando, ci si può tuffare nel tunnel dei preparativi e cedere all’ansia e allo stress oppure prendersi del tempo per regalarsi e regalare benessere. In fondo, le feste sono sinonimo di vacanza e tempo libero, il momento ideale per rilassarci e fare il punto sui nostri bisogni. Ecco perché in questo articolo parliamo di benessere e dell’importanza di scegliere con attenzione e consapevolezza i prodotti che possono aiutarci a migliorare la nostra quotidianità e anche le nostre feste.

Parliamo per esempio del CBD (cannabidiolo), un cannabinoide prodotto dalla cannabis sativa, che grazie alla sua interazione con il nostro sistema endocannabinoide, è in grado di contrastare numerosi disturbi, tra cui lo stress e anche diverse patologie.

Il CBD è ormai dappertutto, è quindi molto facile reperirlo sul mercato, ma dato che lo si acquista per farsi del bene, è importante scegliere ed acquistare solo CBD di qualità. Per farlo è importante indagare sulle caratteristiche e sulla provenienza del principio attivo dei prodotti. Per andare sul sicuro, quando acquistiamo CBD, noi scegliamo sempre Enecta. Per chi non la conoscesse, abbiamo il piacere di presentarvi un’azienda 100% italiana, che dal 2013 si occupa di produrre estratti a base di CBD. Enecta ha scelto di occuparsi dell’intera filiera produttiva diventando così una delle pochissime realtà europee che gestisce internamente ogni processo del lavoro. Questo modello produttivo è una delle ragioni per cui è questa azienda è diventata nel corso degli anni sinonimo di qualità. Dalla semina fino alla distribuzione, Enecta monitora ogni passaggio garantendo ai propri clienti un prodotto finale non solo efficace ma anche sicuro, testato e 100% garantito.

Enecta produce estratti di CBD sotto forma di olio in diverse percentuali, di capsule e di cristalli. Ha anche una linea cosmetica con alte percentuali di CBD e altri ingredienti utili a prevenire l’ossidazione della pelle.

Se avete intenzione di introdurre il CBD nel vostro quotidiano, vi consigliamo di provare CBD Hemp Premium 10%, il top seller dell’azienda. Si tratta di un olio di CBD al 10%, ideale sia per chi si approccia al CBD per la prima volta, sia per chi è già abituato al principio attivo. È il contenuto perfetto per scoprire i benefici del CBD e gestirne gradualmente il dosaggio monitorando gli effetti sul nostro corpo. CBD Hemp Premium 10% è in grado di contrastare l’ansia e aiuta ad affrontare gli attacchi di panico. Può essere molto utile anche per alleviare il dolore cronico e i dolori muscolari. È una soluzione utilizzata con efficacia da chi pratica sport, sia per distendere i muscoli che per recuperare tonicità.

Se per queste feste volete regalarvi o regalare un po’ di benessere naturale, questo prodotto potrebbe essere una valida alternativa. Se invece soffrite di insonnia o disturbi del sonno, potreste regalarvi dei sogni d’oro con CBNight, un prodotto che Enecta ha progettato e creato apposta per migliorare la qualità del sonno.

CBNight è una miscela efficace e naturale che agisce grazie alla sinergia di tre molecole, che Enecta ha avuto l’intuizione di unire. Nel caso di questo prodotto il CBD lavora in sinergia con il CBN (cannabinolo), un cannabinoide dalle proprietà rilassanti e leggermente sedative e la melatonina, una molecola, che proprio come l’ormone presente nella nostra ghiandola pineale, aiuta a regolare il ciclo-sonno veglia.

Esiste in due versioni, Formula e Formula Plus, per disturbi del sonno più avanzati. Potrebbe essere un ottimo regalo di Natale per una persona che ha difficoltà a dormire.

Il CBD è un principio attivo che “provoca benessere”. Provatelo, regalatelo, condividetelo, ma assicuratevi sempre che sia di qualità.

Articolo a cura del team di Enecta