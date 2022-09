L’estratto con THC di Tilray approvato in Italia

L’estratto con THC dell’azienda Tilray, tra i principali produttori di cannabis medica a livello globale, arriverà presto nelle farmacie italiane.

Fl Group, uno degli importatori di cannabis che operano in Italia e che è parte della multinazionale, ha ricevuto dal ministero della Salute l’autorizzazione a importare e commercializzare il prodotto ad uso orale denominato THC25.

Denise Faltischek, Chief Strategy Officer e Head of International Business di Tilray, ha dichiarato: “L’espansione della nostra autorizzazione approvata in Italia dimostra ancora una volta il nostro impegno ad essere l’azienda di cannabis più responsabile, affidabile e leader di mercato al mondo, con un portafoglio di prodotti innovativi e di alta qualità che rispondono alle esigenze dei pazienti e dei consumatori. Rimaniamo impegnati e concentrati a lavorare con le autorità di regolamentazione in tutti i mercati internazionali per sostenere una regolamentazione responsabile della cannabis, le migliori pratiche e una fonte affidabile di prodotti di qualità”.

Tilray, dopo l’approvazione in Polonia di pochi giorni fa, arriva dunque ad operare in 22 Paesi in Europa.

L’estratto di Tilray con THC arriva in Italia, ecco i dettagli

Per capire meglio la situazione e le possibili evoluzioni, ne abbiamo parlato con Alessandro Pastorino, che è l’amministratore delegato di Fl Group.

Cosa è successo?

E’ successo che ora Fl Group, oltre al Bedrocan che era l’unica autorizzazione concessa per importare prodotti a base di cannabis, può importare anche questo prodotto che non è finito – è un Api – però è già diluito, diversamente da quello proposto da Farmalabor, che arriverà in farmacia con etichetta Tirlay e il nome di THC25 (25 mg per ml), che è al 2,5%, un tenore alto di THC.

Può essere ulteriormente diluito?

Deve essere ulteriormente diluito perché nella galenica è obbligatorio che il farmacista lo riconfezioni. Potenzialmente è un titolo che potrebbe essere pronto all’uso. Se il paziente avesse una prescrizione al 2,5%, cosa che al momento in Italia non accade perché in genere si arriva al 2%, il farmacista potrebbe fare solo il lavoro di travasare il contenuto dell’olio in un nuovo bottiglino. L’innovazione è questa: avere un prodotto già diluito che permette anche alle farmacie meno esperte di effettuare questo tipo di preparazione.

L’approvazione dell’estratto è un possibile primo passo affinché vengano approvate anche le infiorescenze?

Sì, il buon auspicio c’è sempre. Intanto questo prodotto sul mercato è una buona notizia, perché vuol dire che il ministero della salute sta ascoltando le necessità di pazienti e industria, che è quella di andare incontro ad un utilizzo crescente.

Di recente i prodotti di Tilray, infiorescenze comprese, sono stati autorizzati in Polonia…

Sì, e anche in Germania. Da questo punto di vista il tentativo dell’azienda è quello di omogeneizzare l’offerta di prodotti a base di cannabis medica in Europa.

Mario Catania