Fast Track: il nuovo servizio per le farmacie per agevolare l’accesso alle terapie a base di cannabis

Un servizio pensato per il paziente, passando attraverso le farmacie: si chiama Fast Track ed è il nuovo servizio di Clinn pensato per agevolare l’accesso alle terapie a base di cannabis terapeutica, dando la possibilità ai pazienti di prenotare un consulto medico, senza alcun impegno, direttamente in farmacia.

Il Fast Track per i pazienti in farmacia: ecco come funziona

“E’ uno dei servizi realizzati da Clinn Network e messi a disposizione di medici e professionisti del settore: nello specifico col Fast Track miriamo a creare all’interno delle farmacie galeniche un canale preferenziale per la prenotazione di visite specialistiche in telemedicina rivolto ai pazienti eleggibili alla terapia con cannabis, garantendo un appuntamento entro 72 ore dalla richiesta”, sottolinea il COO di Clinn Salvatore Martorina spiegando che: “E’ importante farlo nelle farmacie perché rappresentano uno dei principali presidi sanitari territoriali, oltre che l’anello di congiunzione tra medici e pazienti”.

“Dunque – continua Martorina – il paziente segnalato dal proprio farmacista di fiducia potrà usufruire di una valutazione preliminare gratuita con gli specialisti di Clinn e, qualora venisse considerato idoneo alla terapia con la cannabis, avrà accesso alla prima visita, necessaria per il rilascio della prescrizione, ad un costo agevolato”.

“La segnalazione avviene attraverso la compilazione di un form online a cui il farmacista può avere accesso scansionando il QR code fornito da Clinn insieme al resto del materiale promozionale inviato per sponsorizzare il servizio all’interno dei locali della farmcia. Dopo la segnalazione la segreteria di Clinn contatterà il paziente per concordare insieme il giorno del consulto. La tele-visita potrebbe essere erogata anche all’interno della stessa farmacia, a patto che disponga dei requisiti necessari per garantire lo svolgimento della prestazione a distanza, ovvero di un area riservata provvista di connessione a internet e di un dispositivo elettronico con fotocamera e microfono”.

L’opinione del farmacista

Il servizio è gestito direttamente dal nuovo Direttore Sanitario di Clinn, la dottoressa Chiara Liberati, ex dirigente medico dello IEO, specialista in terapia del dolore, ed è già stato attivato in 2 farmacie, la farmacia Tili di Erba (CO) e la farmacia San Carlo di Terre del Reno (FE).

“In generale la terapia a base di cannabis sta diventando sempre più condivisa, da un punto di vista sociale, quindi il primo punto di riferimento per il paziente, anche per colpa del Covid, è il farmacista, al quale spesso vengono chieste informazioni, anche sulla cannabis”, racconta Matteo Mantovani della farmacia San Carlo. “Quindi avere uno strumento che gli permetta di mettersi in contatto con dei professionisti, e avere questo dialogo gratuito, rappresenta una soluzione vincente per il farmacista che ha uno strumento in più e anche per il paziente che ha la possibilità di confrontarsi prima della visita vera e propria”.

Inoltre la farmacia San Carlo ha già un suo servizio di consulenza gratuito, al telefono o in presenza, e capita spesso che “persone prenotino una consulenza proprio perché sanno che tra le varie preparazioni c’è anche la cannabis. E quindi, oltre a dare le informazioni sulla formulazione, abbiamo la possibilità di un ulteriore confronto con un medico”.

Redazione di Cannabisterapeutica.info