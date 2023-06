Interrogazione sulla cannabis terapeutica: “Perché il governo è silente sullo Stabilimento di Firenze?”

con un’interrogazione, sono i deputati del Partito Democratico Emiliano Fossi e Marco Furfaro. “Perché il Governo rimane silente sulla produzione di cannabis dello Stabilimento farmaceutico militare di Firenze?”. A chiederlo al ministro della Difesa e della Salute sono i deputati del Partito Democratico

Interrogazione sulla cannabis terapeutica e i problemi di approvvigionamento

“La cannabis terapeutica è fondamentale per la terapia contro il dolore ed in Italia l’unico soggetto autorizzato alla produzione nazionale è proprio lo storico stabilimento fiorentino – sottolineano Fossi e Furfaro puntualizzando che: “Lo stabilimento di Firenze non è comunque in grado di garantire un approvvigionamento sufficiente a soddisfare la domanda di cannabis terapeutica, che risulta in continua crescita e costringe il nostro Paese a procedere, per buona parte, tramite importazione dall’estero ed in particolare dall’Olanda”.

L’aumento della produzione promesso tempo fa