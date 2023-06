Cannabis e sesso: quali gli effetti della pianta sotto le lenzuola?

La cannabis può avere anche effetti sul sesso e migliorare i rapporti. A rivelarlo uno studio che evidenzia i numerosi benefici della pianta sotto le lenzuola. Ecco tutti i dettagli.

CBD e sesso: come la cannabis migliora i rapporti

La cannabis ha numerosi effetti benefici sull’organismo. Il segreto è la sua interazione con il sistema endocannabinoide, che, grazie agli sforzi combinati di endocannabinoidi, recettori ed enzimi, punta al raggiungimento dell’omeostasi, ossia al benessere del corpo nella sua interezza.

La pianta è ricca di cannabinoidi, cannabidiolo (o CBD) in primis che, una volta entrati in circolo all’interno dell’organismo, agiscono esattamente come i cannabinoidi endogeni supportando la funzione del sistema endocannabinoide. In particolare, queste molecole hanno proprietà rilassanti, antidolorifiche, antiossidanti e antinfiammatorie, molte delle quali si rivelano particolarmente utili anche sotto le lenzuola.

Anche se la ricerca scientifica non si è mai realmente concentrata in maniera approfondita sul tema, di recente alcuni studi hanno provato a fare luce sugli effetti sessuali della cannabis e del CBD. Tra questi una ricerca pubblicata nel 2019 sul The Journal of Sexual Medicine.

Intitolata “How Cannabis Alters Sexual Experience: A Survey of Men and Women”, l’analisi ha cercato di fare chiarezza su una contraddizione emersa da studi precedentemente condotti: secondo molti, infatti, la cannabis migliorerebbe la funzione sessuale, mentre altri ritengono che influenzi negativamente sia l’eccitazione che il rapporto.

Per condurre questo studio di approfondimento, i ricercatori si sono avvalsi di un questionario online destinato a oltre 200 individui adulti che facevano regolarmente uso di cannabis prima o durante i rapporti. In particolare, sono state loro poste domande relative ai diversi aspetti dell’esperienza sessuale (disfunzione erettile compresa) e se fossero stati o meno, secondo loro, influenzati dal consumo della pianta. Il 52,3% degli intervistati ha affermato di aver fatto uso di cannabis con il solo fine di alterare l’esperienza sessuale.

I risultati dello studio: cannabis e gli effetti sessuali

Dai dati raccolti è emerso che, in generale, l’esperienza sessuale è nettamente migliorata nel 38,7% dei casi, mentre è solo leggermente migliorata per il 24,5% degli intervistati. Il 16%, invece, ha affermato di aver vissuto sia dei miglioramenti che dei peggioramenti, mentre solo il 4,7% ha ritenuto di aver vissuto un rapporto peggiore rispetto alla propria media.

Gli effetti del consumo di cannabis sono stati molteplici. In particolare, 149 intervistati su 202 hanno riportato una maggiore soddisfazione sessuale, 144 una più elevata sensibilità al tatto, 139 una maggiore sensazione di relax, 132 un orgasmo più intenso. In 119, inoltre, hanno notato un aumento del desiderio e in 100 una maggiore capacità di concentrazione.

Tra chi ha affermato di aver vissuto un’esperienza negativa ci sono le 28 persone che hanno faticato a raggiungere l’apice del piacere.

CBD e sesso: quali sono e i prodotti da provare

Molti degli effetti sessuali della cannabis sono riconducibili alle proprietà ansiolitiche e rilassanti del CBD, già utilizzato in ambito terapeutico. In questo caso, grazie all’interazione con il sistema endocannabinoide e, di conseguenza, con il sistema nervoso, la molecola aiuta a eliminare i freni inibitori, a concentrarsi sull’atto sessuale e sul proprio piacere e, insieme agli altri composti chimici presenti nella pianta, ad aumentare le sensazioni tattili.

Non solo inalazione, però, perché il CBD e i suoi effetti sessuali possono entrare in gioco anche per via topica. È il caso degli oli da massaggio a base di CBD, che apportano numerosi benefici alla pelle e aiutano il corpo a rilassarsi (oltre che a creare intimità tra i partner), o dei lubrificanti pensati per gli angoli più intimi del corpo e che contribuiscono al piacere donando anche una sensazione di sollievo. L’ideale per i corpi più sensibili o più facilmente soggetti a irritazioni.

*La foto di copertina è di Womanizer Toys su Unsplash

Martina Sgorlon