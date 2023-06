Ucraina: legalizzare la cannabis medica per lenire il trauma della guerra

L’accesso alla cannabis medica in Ucraina come un’opzione terapeutica per i cittadini che hanno sopportato più di un anno di intensi conflitti.

La possibilità è stata ventilata direttamente dal presidente Zelensky in un discorso al Parlamento che è stato riportato dalla testata Ukrainska Pravda.

Ucraina: la cannabis medica per i traumi della guerra

“Tutte le migliori pratiche del mondo, tutte le politiche più efficaci, tutte le soluzioni, per quanto difficili o insolite possano sembrarci, devono essere applicate in Ucraina in modo che gli ucraini, tutti i nostri cittadini, non debbano sopportare il dolore, lo stress e il trauma della guerra”, ha sottolineato Zelensky puntualizzando che: “In particolare, dobbiamo finalmente legalizzare in modo equo i medicinali a base di cannabis per tutti coloro che ne hanno bisogno, con un’adeguata ricerca scientifica e una produzione ucraina controllata”.

Nel Paese è già stata effettuata una proposta di legge nel 2019, che però deve ancora essere votata dal Parlamento.

Il ministro della Sanità Viktor Liashko ha affermato che il disegno di legge consentirà “la circolazione di piante di cannabis per scopi medici, industriali, scientifici e tecnico-scientifici per creare le condizioni per ampliare l’accesso dei pazienti al necessario trattamento del cancro e dello stress post-traumatico disordine derivante dalla guerra”.

La cannabis per il disturbo da stress post traumatico

In Paesi come Usa e Israele, già da tempo i veterani di guerra hanno accesso ai trattamenti con la cannabis dopo che diversi studi scientifici hanno dimostrato i benefici nel trattamento dei sintomi.

In generale la cannabis aiuta i pazienti a dormire meglio, rende meno dolorosi i loro ricordi e in generale migliora notevolmente la loro qualità di vita.

Nel 2009 il New Mexico è stato il primo Paese a riconoscere il PSTD (Sindrome da Stress Post Traumatico) tra le patologie per le quali si è ammessi al programma di cannabis terapeutica.

Secondo una revisione delle cartelle di 80 pazienti con PTSD che usano cannabis effettuata nel 2014 e pubblicata sul Journal of Psychoactive Drugs in cui è stata applicata la Clinician Administered Posttraumatic Scale for DSM-IV (CAPS), ipazienti che facevano uso di cannabis hanno riportato una riduzione superiore al 75% nel punteggio della scala dei sintomi CAPS rispetto a quelli che non ne facevano uso.

In Israele dal 2014 i riservisti dell’esercito in possesso di una prescrizione per la cannabis terapeutica sono autorizzati a proseguire la propria terapia anche durante il servizio.

