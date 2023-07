Cannabis per i pazienti oncologici: oltre al sollievo dal dolore porta a miglioramenti cognitivi

Un nuovo studio scientifico curato dai ricercatori dell’Università del Colorado Boulder rivela che i pazienti oncologici che utilizzano la cannabis per gestire i loro sintomi non solo sperimentano una riduzione del dolore e un sonno ristoratore, ma godono anche di un altro vantaggio inaspettato: sembrano pensare più chiaramente.

“Quando provi molto dolore, è difficile pensare”, ha detto l’autrice senior Angela Bryan, professoressa di psicologia e neuroscienze alla CU Boulder e sopravvissuta al cancro. “Abbiamo scoperto che quando i livelli di dolore dei pazienti diminuivano dopo aver usato cannabis per un po’, la loro cognizione migliorava”.

Il piccolo ma importante studio, recentemente pubblicato sulla rivista Exploration in Medicine, è tra i primi a valutare come la cannabis acquistata al banco nei dispensari, piuttosto che la cannabis fornita dal governo o sintetica, influisca sui sintomi del cancro o sugli effetti collaterali della chemioterapia.

Lo studio ha anche esplorato la varietà di prodotti che i pazienti oncologici usano ora che è legale nella maggior parte degli stati.

Bryan ha collaborato con gli oncologi del CU Anschutz Medical Campus per osservare 25 malati di cancro che hanno usato cannabis per due settimane.

Cannabis, dolore e miglioramenti cognitivi nei pazienti oncologici con gli edibili

Dopo un appuntamento di base in cui sono stati valutati i loro livelli di dolore, i modelli di sonno e la cognizione, hanno rianalizzato la situazione a due settimane dall’uso continuativo di cannabis sotto forma di edibili legali.

I pazienti hanno riportato miglioramenti nel dolore, nella qualità del sonno e nella funzione cognitiva. Anche alcune misure oggettive della funzione cognitiva, compresi i tempi di reazione, sono migliorate.

“Pensavamo di poter vedere alcuni problemi con la funzione cognitiva”, ha detto Bryan, osservando che sia la cannabis che la chemioterapia sono state precedentemente associate a un pensiero alterato. “Ma le persone in realtà si sentivano come se stessero pensando in modo più chiaro.”

Più il dolore delle persone diminuiva, più la loro cognizione sembrava migliorare. I pazienti oncologici che hanno ingerito più CBD, un noto antinfiammatorio, hanno riportato maggiori miglioramenti nella qualità del sonno e nell’intensità del dolore.

Sebbene siano necessari studi controllati più ampi, gli autori affermano che i risultati sollevano una possibilità intrigante: mentre alcune forme e dosaggi di cannabis per alleviare il dolore possono compromettere il pensiero a breve termine, alcuni regimi potrebbero migliorare la cognizione a lungo termine riducendo il dolore.

Redazione di Cannabisterapeutica.info