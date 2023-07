Applicazione topica di cannabinoidi per la ricrescita dei capelli: ottimi risultati da un piccolo studio

La somministrazione quotidiana di una soluzione topica contenente cannabinoidi derivati dalla canapa, tra cui CBD, THCV e CBDV, è associata alla ricrescita dei capelli nei pazienti con alopecia androgenetica, secondo i dati pubblicati nell’International Journal of Trichology.

Che cos’è l’alopecia androgenetica?

L’alopecia androgenetica, più comunemente detta calvizie, è la forma di perdita di capelli più diffusa. È caratterizzata dal progressivo diradamento dei capelli fino alla loro scomparsa, con una progressiva diminuzione della loro quantità e spessore.

L’alopecia androgenetica interessa nel corso della vita, circa l’80% della popolazione maschile e il 50% di quella femminile. La sua diffusione è tale da potersi considerare, quindi, non una patologia, ma una condizione fisiologica.

Cannabinoidi per la ricrescita dei capelli: “risultati superiori”

Secondo i risultati dello studio, che ha coinvolto 31 pazienti maschi e femmine affetti da alopecia androgenetica, tutti i pazienti – 15 uomini e 16 donne – hanno sperimentato la ricrescita dei capelli dopo un’applicazione quotidiana di una soluzione topica contenente cannabinoidi derivati dalla canapa per un periodo di sei mesi. Nessuno dei pazienti ha riportato effetti avversi.

I ricercatori affermano che i cannabinoidi hanno mostrato “risultati superiori” rispetto ai tradizionali farmaci da prescrizione per la ricrescita dei capelli come gli unguenti di finasteride e minoxidil.

“Poiché questo estratto di canapa funziona attraverso nuovi meccanismi completamente diversi dalla finasteride e dal minoxidil, può essere utilizzato in combinazione con questi farmaci attuali e dovrebbe avere effetti sinergici”, ha osservato lo studio.

Secondo lo studio, i cannabinoidi, tra cui cannabidiolo (CBD), tetraidrocannabivarina (THCV) e cannabidivarina (CBDV), hanno nuovi effetti terapeutici sulla ricrescita dei capelli attraverso il sistema endocannabinoide, che svolge un ruolo cruciale nella regolazione di molte delle funzioni naturali del corpo umano “sottoregolando” le risposte infiammatorie e “sovraregolando” i processi rigenerativi.

In media, i pazienti di sesso maschile hanno registrato un aumento della ricrescita dei capelli di 15,07 capelli/cm2 per un aumento medio del 246%. Le pazienti di sesso femminile hanno visto 16,06 capelli/cm2, per un aumento medio del 127%.

Anche il cuoio capelluto del paziente è stato fotografato prima e dopo il trattamento e una revisione indipendente di tali fotografie ha rilevato miglioramenti della copertura del cuoio capelluto da “lievi” a “estesi” per tutti i partecipanti allo studio.

Lo studio ha fatto seguito a una precedente ricerca del 2021 che ha rilevato che le applicazioni topiche di circa 3-4 milligrammi di CBD hanno portato a un aumento medio dei capelli del 93,5% dopo sei mesi.

Anche quello studio ha registrato la ricrescita dei capelli in ogni paziente senza effetti negativi.

L’ultimo studio ha superato i risultati del CBD, ma i ricercatori affermano che sono necessari ulteriori studi per determinare la sicurezza e l’efficacia degli estratti topici di canapa se usati insieme a finasteride e minoxidil.

