CBD oil: una panoramica sullo stato dell’arte del mercato

Il mercato della cannabis rimane in costante crescita anche per quanto riguarda i numeri dello scorso anno, come dimostra il report 2020 di Prohibitional Partner che ogni anno si impegna a studiare attentamente gli andamenti del settore. Proprio le difficoltà politiche e culturali che ancora osteggiano l’uso ricreativo della cannabis spingono sempre di più lo slancio del mercato medicinale. E proprio i cannabinoidi non psicoattivi, il CBD primo fra tutti con un incremento del 700% nel 2019 rispetto al 2018, continuano a rimanere sulla cresta dell’onda, nonostante le normative che regolano la produzione ancora non permettano lo sviluppo di un mercato fluido.

CBD oil: tra leggi, studi scientifici e offerta

La normativa italiana ed europea, ancora lacunosa e di difficile interpretazione per quanto riguarda l’impiego del CBD in preparazioni farmaceutiche, cosmetiche e alimentari, ha portato sul mercato prodotti di diversa qualità, come scrive qui il dottor Giuseppe Desando, scientific manager di FL-Group, azienda dedita alla distribuzione di cannabis medica in Italia.

Questa situazione di confusione normativa si svolge soprattutto a discapito dei consumatori che trovano nel CBD sollievo per moltissime patologie e disturbi. Già nel 2018 un gruppo di ricercatori guidati dalla dottoressa Sara Panseri, ricercatrice del dipartimento Vespa-CRC-Gesdimont dell’Università degli Studi di Milano, hanno concluso la fase uno di un importante lavoro di analisi che è stato pubblicato su Molecules. Lo studio scientifico ha analizzato 14 oli al CBD delle tipologie più rappresentative in ambito europeo, con lo scopo preliminare di determinare e approfondire i criteri base di qualità di qualsiasi preparazione oleosa. E purtroppo i risultati dell’indagine non sono stati promettenti. “Innanzitutto rispetto al titolo (la percentuale di CBD, ndr) che viene dichiarato in etichetta, che dovrebbe essere proprio la base, l’indicazione è invece risultata molto difforme: su 14 analizzati, 9 non avevano il titolo riportato. Oltretutto, in base ai metodi di preparazione, il formulato finale ha dei criteri diversi. Ad esempio per quanto riguarda la componente dei terpeni”.

Ma già nel 2017 lo studio dell’International Cannabis & Cannabinoids Institute (ICCI) aveva dichiarato soddisfacenti solo 9 oli su 29 testati riguardo alla presenza di idrocarburi policiclici aromatici (PAH) – classificati come cancerogeni.

CBD Oil: una panoramica dell’offerta 2020

Il CBD viene proposto dai principali brand nelle forme di estratti in olio, estratti in olio full spectrum, resine, cristalli e capsule. Di seguito vi proponiamo una panoramica dell’offerta online dei principali brand che operano nel settore.

L’azienda svizzera leader del settore presenta sul suo sito una vasta gamma di oli, oli liposomiali, capsule e cristalli. Il tipo di estrazione è supercritica CO2. Il vettore scelto per gli oli e le capsule è olio di oliva, nelle capsule troviamo anche gelatina, glicerina e acqua.

Offerta cbd oil

Concentrazioni: 2,5% – 5% – 10% – 15% – 20% – 30% – 40%

Quantità: 10ml

Prezzo: 15,95 – 209€

Offerta cbd oil capsule

Inci: Olio di oliva, estratto di canapa, gelatina (bovina), glicerina, acqua

Concentrazioni: 4 – 10% – 20% (384mg/960mg/1920mg per confezione)

Quantità: 60 capsule

Prezzo: 29,95 – 109,95€

Offerta cbd oil liposomiale

A questi estratti sono aggiunti liposomi che, grazie ad una piccola percentuale di alcool, favoriscono l’assorbimento del principio attivo. L’inci in questo caso comprende: Glycerol, SOY lecithin, water, ethanol (5.00 vol. %), hemp extract (25 mg/ 1ml), sodium oleate, terpenes, sodium chloride, D-alpha tocopherol.

Concentrazioni: 2,5% – 4%

Quantità: 10ml

Prezzo: 49€ – 69€

Si tratta del noto brand di prodotti derivati dalla canapa dell’azienda Ansce Bio Generic. Come prodotto di punta troviamo Hempy Oil (30 ml). Si tratta di un estratto fitocomplesso integrale ottenuto da semi grezzi di Cannabis Sativa attraverso un particolare processo di estrazione a freddo che garantisce un contenuto di CBD del 2%. Il prodotto rispetta i parametri del reg. 1334/2008 sugli aromi alimentari, testato per la presenza di contaminanti microbiologici, chimici, fisici (solventi residui e metalli pesanti) e per la presenza di THC. Hempy Oil è arricchito con estratti di Salvia e Olio MCT che consentono di mantenere inalterati nel tempo i principi attivi e ne permettono il massimo assorbimento, quindi la massima biodisponibilità.

Offerta cbd oil

Concentrazioni: 2%

Quantità: 30ml

Prezzo: 48€

L’azienda presenta i suoi prodotti estratti da piante coltivate in Italia su campi certificati, senza uso di pesticidi, secondo protocolli GACP e GMP (rispetto dei requisiti generali e specifici in materia di igiene, metodi di controllo, procedure documentate SOP che coprono in dettaglio l’intero processo di produzione, sicurezza del processo, idoneità del prodotto finale). Oltre alle linee guida GACP i prodotti Enecta possiedono le seguenti certificazioni: Made in Italy, Pesticide Free, Heavy Metal Free e Monitored Warehouse. I prodotti sono testati da laboratori di terze parti. Il vettore utilizzato è l’olio di semi di canapa spremuto a freddo. La gamma comprende oli, capsule e cristalli. Le capsule contengono glicerolo e gelatina.

Offerta cbd oil

Concentrazioni: 3% – 10% – 24%

Quantità: 10ml – 30ml

Prezzo: 19,95€ – 128,95€

Offerta capsule

Inci interno della capsula: Olio di semi di canapa, Cannabidiolo, Tocoferoli naturali (E306)

Inci rivestimento capsula: Acqua, Gelatina di pesce alimentare, Glicerolo (E422)

30 capsule 10% – 59,95€

E’ un marchio scandinavo che propone estratti filtrati e full spectrum di piante di canapa biologiche. I prodotti sono testati e analizzati presso laboratori di terze parti. L’estrazione da cui sono ricavati è CO2 supercritica, i terpeni sono ricavati naturalmente. La gamma completa propone oli, capsule, capsule liposomiali, cristalli e paste ad alta concentrazione.

Offerta cbd oil

Inci: Olio di canapa biologico e certificato, CBD (5%), Acido grasso omega-3, Acido grasso omega-6, Vitamina E, Terpeni naturali (idrocarburi insaturi dell’olio di canapa)

Concentrazioni: 5% – 15% – 20%

Quantità: 10ml

Prezzo: 39€ – 129€

Offerta capsule

Inci: Olio d’oliva, CBD, Terpeni naturali (idrocarburi insaturi dell’olio di canapa), Softgel (capsule): Gelatina (manzo), Glicerina, Acqua

Concentrazione: 10%

Quantità: 60 capsule (16mg di cbd per capsula)

Prezzo: 70€

Offerta capsule liposomiali

Inci capsula: Gelatina, glicerina, acqua, colorante: carbone vegetale (E153).

Inci contenuto capsula: Olio di semi di cumino nero, maltodestrina, lecitina (da soia senza OGM), estratto di foglie di cannabis, cere di canapaInizio modulo

Quantità: 60 capsule (6,4mg di cbd per capsula)

Prezzo: 70€

Per acquistare: https://www.deepnatureproject.com/en/

I prodotti Medihemp sono ì analizzati internamente e certificato esternamente da laboratori indipendenti. Tutti gli articoli sono garantiti privi di metalli pesanti, pesticidi e altre sostanze non adatte ai prodotti alimentari. Inoltre, tutti i prodotti sono certificati biologici secondo AT-BIO-301. La gamma comprende estratti, estratti full spectrum e capsule. Il vettore utilizzato è olio di semi di canapa.

Offerta cbd oil

Concentrazioni: 2,5% – 5% – 10%

Quantità: 10ml – 30ml

Prezzo: 24,50 – 242,50

Cbd oil full spectrum

Concentrazioni: 2,5% – 5% – 10% – 18%

Quantità: 10ml – 30ml

Prezzo: 16,50 – 152,50

La storica seed bank propone sul sito la sua gamma di oli full spectrum e capsule, derivati da estrazione CO2 di piante di canapa non OGM e biologica. Si può scegliere tra diversi vettori: olio di oliva, olio di canapa e olio MCT.

Offerta cbd oil

Concentrazioni: 2,5% – 5% – 10% – 15% – 20%

Quantità: 10ml – 30ml – 50ml

Prezzo: 15,95 – 193,95€

Offerta capsule cbd oil

Inci: olio di oliva, cbd, gelatina (bovina), glicerina, acqua

Concentrazioni: 4 – 10% (384mg/960mg per confezione)

Quantità: 60 capsule

Prezzo: 35 – 75€

La famosa seed bank propone una interessante gamma di estratti full spectrum derivati da piante di canapa coltivate senza l’uso di diserbanti e pesticidi. L’offerta a marchio Sensi Seeds è prodotta dalla consociata HempFlax secondo gli stessi standard di controllo qualità e tracciabilità che contraddistingue l’azienda. La gamma comprende oli e capsule

Offerta cbd oil

Concentrazione: 2,75% – 5% – 10%

Quantità: 10ml – 30ml

Prezzo: 2,50€ – 108€

Offerta capsule

Concentrazione: 10mg – 15mg – 20mg

Quantità: 60 capsule

Prezzo: 19,95€ – 39,95€

Redazione di Cannabisterapeutica.info