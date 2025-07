Dal laboratorio al paziente: dentro Bedrocan, che ha cambiato il mercato globale della cannabis medica

Siamo stati in visita alla facility di Bedrocan, a Emmelord e il manager Frane Šunjić racconta in esclusiva a Cannabisterapeutica.info come funziona la produzione dell’azienda che da oltre vent’anni è un punto di riferimento globale per la produzione

Nel panorama della cannabis medica a livello internazionale, pochi nomi godono del prestigio e dell’affidabilità di Bedrocan. Non solo perché è tra le poche aziende al mondo che coltivano cannabis medica per un’agenzia governativa, ma perché in oltre vent’anni di attività ha costruito un modello industriale e culturale che oggi rappresenta lo standard del settore, riconosciuto da pazienti, medici e istituzioni.

In un panorama sempre più affollato da produttori internazionali, Bedrocan si distingue per investimenti a lungo termine, una coerenza scientifica senza compromessi, e un impegno nella formazione medica sulla cannabis e nella responsabilizzazione del pubblico, con una costante attenzione ai bisogni dei pazienti.



Di recente abbiamo avuto la possibilità di recarci in visita nella facility di Emmelord, nei Paesi Bassi, e di intervistare il manager Frane Šunjić. Qui sotto la nostra chiacchierata.

Bedrocan: dentro la facility di Emmelord

Qual è la filosofia produttiva di Bedrocan e quali standard seguite per garantire qualità, sicurezza e uniformità dei vostri prodotti di cannabis medica?

Il modo più accurato per descrivere l’approccio di Bedrocan alla coltivazione della cannabis medicinale è il concetto di standardizzazione. In pratica, significa che tutti i passaggi critici vengono mantenuti costanti, così come li abbiamo definiti anni fa. Ciò implica un rigoroso controllo dell’ambiente, inclusa la filtrazione dell’aria, una pulizia approfondita di tutte le aree e delle attrezzature di produzione, e l’uso di abbigliamento protettivo da parte del personale. Il nostro team qualità controlla tutte le procedure per garantire che i prodotti soddisfino tutti i requisiti di qualità farmaceutica per un uso sicuro da parte dei pazienti. Tutto questo ci ha permesso di diventare, nel 2017, la prima azienda al mondo di cannabis medicinale a ottenere un certificato GMP. Dopo questo traguardo, ci siamo resi conto che mancavano standard industriali per coprire un processo così complesso. La coltivazione della cannabis medicinale deve essere affrontata con una mentalità farmaceutica. Per questo abbiamo creato le nostre linee guida, chiamate Good Medicinal Cannabis Cultivation Practice (GMCCP). Si tratta di uno standard proprietario sviluppato da Bedrocan per garantire che la coltivazione della cannabis medicinale raggiunga una qualità di grado farmaceutico. Il GMCCP va oltre gli standard europei EU-GACP (Good Agricultural and Collection Practice), affrontando le sfide uniche della coltivazione della cannabis per uso medicinale, in particolare per inalazione. Rappresenta la nostra dedizione e il nostro spirito pionieristico nel garantire qualità e standardizzazione già a partire dalla coltivazione, cosa che per altri produttori potrebbe avere meno importanza.

Come selezionate, conservate e stabilizzate la genetica delle vostre varietà di cannabis?

Le nostre genetiche sono state accuratamente selezionate anni fa, seguite da quasi un decennio di ricerca e sviluppo. Questo ci ha permesso di creare chemovar stabili, resistenti a determinate malattie e riproducibili. Anche se provengo dal settore operativo, so che il nostro fondatore sottolineerebbe l’importanza della perseveranza, della ricerca per tentativi ed errori e, forse, di un pizzico di fortuna. Una volta selezionate attraverso programmi di breeding e incroci, le genetiche vengono conservate in diverse sedi.

Può descrivere il ciclo completo di coltivazione — dalla fase vegetativa al raccolto — e come gestite ciascuna fase?

Il nostro processo inizia con le piante madri, che manteniamo con cura per raccogliere le talee destinate ai lotti produttivi o a nuove linee madri. Tutte iniziano il loro percorso come piccole talee e attraversano la fase di crescita vegetativa. È bellissimo osservare come, in questo periodo, le piante sviluppano la forza necessaria per sostenere successivamente i pesanti fiori. Una volta raggiunta una certa dimensione, passano alla fase generativa, proprio come avviene in natura. Inneschiamo questa fase modificando il fotoperiodo, che avvia la fioritura. Durante la fioritura, le piante ricevono acqua e luce secondo le nostre ricette colturali. Nelle sale di produzione designate, il processo non viene disturbato e le porte restano chiuse fino a quando le piante sono pronte per la raccolta. Non cambiando costantemente le condizioni né manipolando le piante durante la coltivazione, standardizziamo il processo e, di conseguenza, anche il prodotto finale. In Bedrocan diciamo spesso che ci piace mantenere le cose “più noiose possibile”. Dopo la fase generativa, le piante vengono raccolte e messe in essiccatoi dove perdono lentamente il contenuto d’acqua. Una settimana dopo vengono lavorate manualmente per rimuovere steli e foglie. Il prodotto viene quindi confezionato e attende il rilascio, segnando così la fine del ciclo produttivo. Questo processo è descritto nelle procedure operative standard, secondo cui tutto il personale è formato. Inoltre, le aree di coltivazione vengono regolarmente pulite e le misure igieniche sono sempre applicate.

Quali tecnologie e sistemi usate per controllare l’ambiente di coltivazione (luce, temperatura, umidità, ecc.) e garantire una crescita ottimale?

Per la maggior parte della produzione utilizziamo computer logici programmabili, che contengono le nostre ricette produttive per ciascuna varietà. Così controlliamo e automatizziamo l’irrigazione e gestiamo la qualità dell’aria, la temperatura, ecc. Tutti questi sistemi sono stati costruiti, testati e qualificati. Generano allarmi e sono abbastanza interattivi da consentirci di mantenere il pieno controllo sulla produzione. Le ricette produttive, però, sono frutto del lavoro del nostro fondatore e di anni di R&S e perfezionamenti, che sono il cuore della nostra azienda.

Come garantite l’assenza di contaminanti come metalli pesanti, pesticidi o muffe nel prodotto finale?

Quello che molti non sanno è che la nostra produzione avviene solo al chiuso, in un ambiente estremamente controllato. Facciamo di tutto per prevenire la contaminazione e applichiamo gli standard igienici più severi. Ad esempio, il nostro personale indossa indumenti speciali (cuffie, guanti) e non può portare trucco o gioielli. Tutti i materiali in ingresso vengono controllati dal reparto qualità e disinfettati. Anche i visitatori devono indossare tute speciali e non possono entrare senza autorizzazione. Un altro metodo importante è non usare terriccio, poiché la pianta di cannabis tende ad assorbire i metalli pesanti presenti nel suolo. Coltiviamo quindi su lana di roccia, un materiale inerte con elevata capacità di ritenzione idrica. Per il controllo dei parassiti, la nostra produzione completamente chiusa e la filtrazione avanzata dell’aria aiutano enormemente, e usiamo solo metodi biologici, come insetti o larve utili. Anche la miscela di macro-nutrienti è limitata a minerali come sodio, potassio e calcio. Questo approccio ci fa considerare un produttore ecologico, poiché non usiamo né sostanze chimiche né ormoni di crescita. Infine, il personale è formato per identificare e segnalare eventuali problemi qualitativi quotidianamente tramite checklist. Il prodotto viene infine verificato e testato da un laboratorio indipendente prima del rilascio.

Che ruolo hanno i processi post-raccolta — come essiccazione, concia e confezionamento — nella qualità e stabilità del prodotto?

Anche se la maggior parte delle criticità si manifesta durante la coltivazione, l’essiccazione, la rifinitura e il confezionamento sono fondamentali per preservare la qualità, la stabilità chimica, la durata e la sicurezza della cannabis. L’essiccazione stabilizza il prodotto, preserva cannabinoidi e altri principi attivi e previene muffe e malattie. Il confezionamento prolunga la durata, protegge la potenza e salvaguarda il prodotto da danni e deterioramenti. Inoltre, poiché il nostro prodotto è rifinito a mano, i dipendenti possono costantemente monitorare eventuali cambiamenti o problemi qualitativi.

Come funziona il vostro sistema di tracciabilità dei lotti e quali garanzie offre a pazienti e professionisti della salute?

Il sistema di tracciabilità dei lotti inizia dai fornitori e dai materiali utilizzati per produrre ciascun lotto, in particolare quelli critici. Tutti i materiali vengono controllati, numerati e qualificati per entrare in produzione. Questi numeri vengono poi assegnati al lotto nei registri di produzione. Il sistema parte dalle piante madri e collega i numeri dei lotti di produzione in modo da poter risalire al prodotto confezionato fino alla pianta madre. Ciò consente di rispondere rapidamente ed esaminare eventuali problemi di sicurezza, qualità o reclami provenienti da professionisti sanitari o pazienti.

Cosa distingue lo stabilimento olandese da quello danese? Quali sistemi o innovazioni avete implementato lì?

Tutti i nostri stabilimenti, a prescindere dalla posizione, sono progettati e costruiti con sicurezza, qualità ed efficienza come priorità. Abbiamo sfruttato la nostra lunga esperienza per automatizzare e facilitare i flussi di lavoro mantenendo alti standard qualitativi. Il ciclo produttivo riproducibile, la scalabilità e l’automazione sono i vantaggi che abbiamo applicato alla struttura di Emmeloord. Non ci sono singole innovazioni isolate, ma è l’insieme del processo — un equilibrio tra qualità, conformità, automazione e produzione — a rappresentare la nostra innovazione.

Su quali progetti innovativi state lavorando attualmente e come vedete il futuro della cannabis medicinale in Europa?

Il mio team sta attualmente approfondendo l’automazione dei processi, il risparmio energetico e lo sviluppo sostenibile. Il nostro dipartimento R&S è sempre alla ricerca di nuovi chemovar Bedrocan e ottimizzazioni di processo. Il nostro nuovo Product Management Team punta ad ampliare il portfolio di prodotti, sfruttando la qualità costante e la fornitura affidabile di Bedrocan. Infine, la nostra unità di ricerca clinica avvierà a breve studi clinici sugli effetti dei nostri prodotti e cerca sempre collaborazioni scientifiche con chi lavora su cannabis medicinale.

Per quanto riguarda il futuro della cannabis medicinale in Europa, spero che i pazienti non debbano più preoccuparsi dell’accesso e che l’armonizzazione normativa diventi realtà. È importante continuare a formare i professionisti sanitari, affinché i medici siano ben informati sugli effetti della cannabis per trattare al meglio i pazienti. In questa direzione, Bedrocan ha deciso di contribuire sponsorizzando il libretto A Clinical Primer, una raccolta di informazioni scientifiche per medici che vogliono approfondire le loro conoscenze e prescrivere con maggiore sicurezza.