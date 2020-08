Enecta presenta il nuovo gel igienizzante al CBD

Enecta presenta il nuovo gel detergente senza risciacquo con alcool al 70% ad azione igienizzante. Il gel contiene CBD, antiossidante e antibatterico naturale, ed è arricchito con aloe vera e olio di semi di canapa. Si tratta di una novità; il gel Enecta al CBD igienizza le mani e al contempo compensa all’aggressività dell’alcol, protegge e idrata la pelle.

Perché un gel igienizzante al CBD?

L’uso quotidiano e ripetuto di un gel igienizzante per le mani è una pratica molto comune. Come indicato dal Ministero della Salute, un prodotto che contiene alcol al 70% è efficace e uccide il virus. Tuttavia, soprattutto sul lungo periodo, l’alcol “aggredisce” le nostre mani e comporta conseguenze spiacevoli, come secchezza, prurito e irritazione. Da questa premessa deriva la necessità di un gel capace sia di igienizzare che di preservare la buona salute delle mani. Il cannabidiolo (CBD), già ingrediente principale di una vasta gamma di prodotti cosmetici, si è dimostrato essere l’ideale per raggiungere il duplice scopo di igienizzare e proteggere.

I vantaggi del CBD in un gel mani

Per garantire igiene e limitare l’azione irritante dell’alcol, Enecta ha formulato un gel bilanciato e arricchito da ingredienti specificatamente indicati per la cura della nostra pelle. Il cannabidiolo (CBD) è il principio attivo non psicotropo della pianta di cannabis, impiegato con successo nella formulazione di molti prodotti dedicati alla salute del derma. Il CBD, infatti, ha un’azione

antiossidante e antinfiammatoria sulla pelle, al punto da essere impiegato nella preparazione di pomate e unguenti utilizzati successivamente per il trattamento di patologie della pelle anche gravi, come la psoriasi. Questa azione del cannabidiolo è ideale per “compensare” alla presenza di alcol del gel.

Ingredienti e principi attivi del gel mani al CBD

Oltre all’alcol denaturato indispensabile per l’igienizzazione efficace, il gel contiene oligoelementi legati a biofermenti – zinco, rame, magnesio, ferro e silicio – acceleratori di diverse reazioni biologiche. Gli oligoelementi lavorano in sinergia con le cellule immunitarie del derma e contribuiscono in maniera sostanziale all’azione protettiva. Il gel è arricchito da glicerina, aloe

vera, utilizzata comunemente per le sue proprietà curative, e olio di semi di canapa. L’olio è ricco di acido linoleico, antiossidanti Omega 3 e Omega 6, acidi grassi, vitamine e minerali. Così composto, il nuovo gel Enecta al CBD garantisce mani morbide e igienizzate. L’azione “incrociata” di CBD, Aloe vera e olio di semi di canapa permette di idratare e rinfrescare le

nostre mani, con la sicurezza di averle perfettamente pulite.

Come utilizzare il gel al CBD?

Il gel al CBD Enecta può essere portato con sé, non necessita risciacquo ed è la garanzia per avere mani sempre igienizzate, idratate e protette. È sufficiente dosare qualche goccia del gel al CBD sul palmo della mano. Sfregare vivacemente raggiungendo con il prodotto tutte le parti delle mani: palmo, dorso, zone infradito e unghie. Per il migliore risultato sfregare attivamente per almeno 15 secondi. Se necessario ripetere l’operazione. Il gel al CBD si asciuga facilmente lasciando la pelle fresca e leggermente profumata.

Lavare e igienizzare le mani è necessario per preservare la nostra salute e quella degli altri. La necessità di lavare accuratamente le mani è stata descritta da un ampia letteratura medico-scientifica e, a oggi, il lavaggio delle mani rimane una delle nostre principali armi di difesa contro gli agenti patogeni. Secondo il Center for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta rappresenta la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni. Come ricordato dal Ministero della Salute, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ogni anno promuove, per il 5 maggio, la Giornata mondiale per il lavaggio delle mani per ricordare l’importanza di questo gesto semplice, ma essenziale per la prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura.

La sicurezza di un prodotto Enecta

I prodotti Enecta sono 100% Made in Italy, i le piante utilizzate per l’estrazione del cannabidiolo (CBD) sono prodotte da sole colture non-OGM, in aree aperte e senza l’utilizzo di pesticidi. La canapa utilizzata da Enecta per tutti i suoi prodotti, fra cui il gel al CBD, viene coltivata in Abruzzo, Toscana ed Emilia-Romagna, seguendo protocolli e linee guida molto rigorosi per mantenere un alto standard di qualità e sicurezza. Il gel igienizzante al CBD funge anche da idratante, deterge le mani e garantisce la salute della pelle. Enecta si impegna e si è impegnata in varie azioni rivolte al pubblico per essere d’aiuto e di supporto nei periodi difficili causati dall’attuale pandemia. Il gel igienizzante al CBD Enecta è il prodotto ideato per la salute delle nostre mani sia nell’immediato che sul lungo periodo.

Articolo a cura di Enecta