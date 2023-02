Cannabis per un orgasmo più intenso e trattare le disfunzioni sessuali

La cannabis per migliorare il piacere dell’orgasmo e trattare le disfunzioni sessuali: è l’evidenza scientifica risultata da un ampio sondaggio il cui risultato è stato pubblicato sul Journal of Cannabis Research.

I ricercatori di Human Development and Family Science della East Carolina University di Greenville hanno infatti condotto un’indagine su 811 partecipanti di età compresa tra i 18 e gli 85 anni dei quali dei quali 536 erano donne e 187 che si identificavano come LGBTQIA+.

Se lo scopo è stato quello di esaminare l’influenza percepita della cannabis sul funzionamento e sulla soddisfazione sessuale, per realizzarlo i ricercatori hanno utilizzato il ciclo di risposta sessuale di Kaplan, Masters e Johnson (desiderio, eccitazione, orgasmo, plateau, risoluzione) e hanno incluso la soddisfazione per completare il ciclo di risposte.

Secondo i ricercatori: “Nel complesso, i risultati indicano che sia gli uomini sia le donne percepiscono che il consumo di cannabis aumenta il loro funzionamento e la loro soddisfazione sessuale, in particolare l’aumento del desiderio e dell’intensità dell’orgasmo” e sottolineando nelle conclusioni che lo studio “fornisce implicazioni per il miglioramento della qualità sessuale. Le implicazioni mediche di questo studio includono il possibile uso della cannabis per il trattamento delle disfunzioni sessuali, soprattutto nelle donne”.

Oltre il 70% dei partecipanti ha riferito un aumento del desiderio e dell’intensità dell’orgasmo. I partecipanti che hanno riferito di essersi masturbati hanno indicato che la cannabis ha aumentato il loro piacere durante la masturbazione. I partecipanti hanno anche dichiarato che la cannabis ha migliorato il loro senso del gusto e del tatto.

Cannabis per aumentare il desiderio sessuale e migliorare l’orgasmo nelle donne

Sono risultati simili a quelli ottenuti da uno studio del 2019 pubblicato su Sexual Medicine, che si era però concentrato solo sulle donne. Nel campione finale di 372 donne, per la maggior parte eterosessuali, la maggior parte delle donne ha riferito aumento del desiderio, miglioramento dell’orgasmo, diminuzione del dolore e nessuna variazione per quanto riguarda la lubrificazione. Le donne che hanno segnalato l’utilizzo di cannabis prima dell’attività sessuale hanno avuto 2,13 probabilità in più di provare un orgasmo soddisfacente rispetto ale donne che non utilizzano cannabis. Più in generale le donne che segnalavano un utilizzo frequente di cannabis (prima o meno dei rapporti) hanno dimostrato 2,10 possibilità in più di raggiungere un orgasmo soddisfacente rispetto alle donne che non utilizzano cannabis.

Carla Delevingne e l’orgasmo donato alla scienza

Sempre a proposito di cannabis e orgasmi, segnaliamo la serie prodotta dalla BBC, che prende il nome di Planet Sex, in cui la modella Carla Delevingne è la protagonista di diverse puntate in giro per il mondo per affrontare il tema della sessualità. In un delle puntate, ambientata a Berlino, la donna racconta di aver donato un proprio orgasmo alla scienza, per permetterle di studiarlo e capire cosa succede nel nostro corpo. Uno dei primi risultati, evidenziato tramite un prelievo di sangue effettuato prima e dopo il picco del piacere, è quello che l’orgasmo porta ad un aumento della produzione di endocannabinoidi, stimolando il nostro sistema endocannabinoide.

