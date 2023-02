Il Giappone sta per legalizzare la cannabis terapeutica

In Giappone sta per prendere il via una parziale riforma che permetterà ai pazienti, a certe condizioni, di accedere alla cannabis terapeutica.

Divieto del consumo ricreativo?

La nuova legge però sembra essere un’arma a doppio taglio perché, se da una parte autorizzerebbe l’uso medico della cannabis, dall’altra renderebbe un reato l’uso ricreativo della cannabis, che oggi è depenalizzato in base a una disposizione originale del Cannabis Control Act che non puniva il consumo al fine di proteggere gli storici coltivatori dalla canapa. Tuttavia, il possesso, la vendita e la coltivazione di cannabis per scopi ricreativi e medici in Giappone sono illegali.

Giappone: cannabis terapeutica legale per i pazienti

A fine 2022 un panel del ministero della salute giapponese ha raccomandato di rivedere le leggi sulla droga della nazione per consentire l’importazione e l’uso di prodotti a base di cannabis medica.

Secondo la Reuters la raccomandazione si basava sul soddisfare le esigenze mediche e sull’armonizzazione del Giappone con gli standard internazionali, ha affermato il comitato in un rapporto. La revisione si applicherebbe ai prodotti a base di cannabis la cui sicurezza ed efficacia sono state confermate dalle leggi che disciplinano i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici.

Sarebbe necessaria una revisione della legge per l’uso dell’Epidiolex, farmaco per l’epilessia derivato dalla cannabis, che è attualmente in fase di sperimentazione clinica in Giappone, afferma il rapporto. Nel dicembre 2022, infatti, Epidiolex è entrato anche nella fase III di uno studio clinico con 84 partecipanti, al fine di testare l’efficacia e la sicurezza del farmaco.

Redazione di Cannabisterapeutica.info