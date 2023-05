Gli estratti di cannabis di Tilray arrivano in Italia, distribuiti da FL Group

Gli estratti di cannabis dell’azienda Tilray, uno dei principali produttori di cannabis medica a livello globale, saranno presenti nelle farmacie italiane.

FL Group, uno degli importatori di cannabis operanti in Italia e che fa parte della multinazionale, ha infatti ricevuto dal Ministero della Salute l’autorizzazione all’importazione e commercializzazione dei propri prodotti sotto forma di estratti titolati già diluiti, in tre diverse titolazioni, da destinare all’uso in preparazioni galeniche.

Gli estratti Tilray arrivano in Italia, ecco i dettagli

Per capire meglio la situazione e le possibili evoluzioni, ne abbiamo parlato con Alessandro Pastorino, che è l’amministratore delegato di FL Group, distributore dei prodotti Tilray in Italia.

Cos’è successo?

È successo che FL Group, nell’ambito della sua attività nella distribuzione di cannabis terapeutica, oggi può importare e distribuire gli estratti di cannabis titolati (API) prodotti nello stabilimento portoghese di Tilray e che questi sono ora disponibili per il farmacista in 3 diverse concentrazioni di THC e CBD.

Possono essere ulteriormente diluiti?

Ovviamente tutto dipende dall’indicazione del medico. Potenzialmente, essendo già diluiti, potrebbe essere utilizzati dal farmacista per un’operazione tecnologica di ripartizione e confezionamento. In ogni caso, avere un prodotto già diluito che permette di effettuare questo tipo di preparazione diciamo “semplificata” lo considero un passo in avanti rispetto alle note criticità del passato.

L’approvazione dell’estratto è un possibile primo passo per l’approvazione anche delle infiorescenze?

Il buon auspicio esiste sempre. Intanto l’arrivo dei primi lotti di estratti titolati sul mercato è una buona notizia; questa nuova tendenza dimostra che il Ministero della Salute ha compreso l’esigenza di pazienti e medici di semplificare l’accesso a questo tipo di terapia.

Mario Catania