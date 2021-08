Torna l’Enecta Bike Tour: valorizzare i l territorio facendo informazione sulla cannabis

Vuoi saperne di più sul mondo della Cannabis? Aziende come Enecta investono nella valorizzazione dei territori attraverso questa pianta dalle straordinarie proprietà. Uno dei modi in cui opera è l’Enecta Bike Tour.

L’Enecta Bike Tour sta tornando con la sua IV edizione. La prima novità di questa edizione è nella formula di svolgimento dell’evento, tornerà nelle consuete due tappe, per un intero weekend, dopo l’edizione 2020 che, a causa emergenza Covid, si è tenuto in un solo giorno.

Quest’anno infatti torneranno anche amici ciclisti europei, in particolare da Austria e Olanda, che hanno contraddistinto l’anima internazionale dell’evento.

Enecta ormai da anni sta promuovendo il rapporto tra CBD e sport con l’obiettivo di far conoscere le potenzialità di questa molecola, uno stile di vita legato al benessere insieme alla valorizzazione del territorio e delle aree interne d’Abruzzo più marginalizzate.

Promuovere il territorio

L’Enecta Bike Tour ha tra le sue finalità la promozione del territorio, quelle aree dell’entroterra dove Enecta ormai da alcuni anni sta investendo con le coltivazioni di Canapa.

L’Enecta Bike Tour è un evento no profit, la quota di partecipazione di ogni ciclista prevede la divisa del Tour, copertura assicurativa, due cene, una notte in hotel, due punti ristoro, ed il trasporto dei bagagli con auto a seguito munita di ricambi e attrezzature in caso di guasti meccanici. Il nostro obiettivo non è creare profitto dalla due giorni ma valore aggiunto sulle aree in cui operiamo e viviamo.

Nel caso in cui uno o più ciclisti non sono in grado di proseguire, le biciclette saranno caricate sul mezzo al seguito e proseguiranno il percorso in auto.

Enecta Bike Tour IV Edizione

La IV edizione dell’Enecta Bike Tour si svolgerà il 25 e 26 Settembre, avrà come partenza la consueta cornice di Castelvecchio Subequo mentre l’arrivo, novità di questa edizione, si terrà a Sulmona, la terra di Ovidio, il poeta dell’amore.

Saranno due tappe durante le quali i partecipanti accumuleranno in totale 150 km, in un’attraversata di gruppo tra le bellezze incontaminate del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

La prima tappa si concluderà a Passo Godi, a 1630 metri d’altitudine, dove il gruppo passerà la serata in compagnia tra montagne silenziose e accoglienti e buon cibo locale.

Il giorno seguente la seconda tappa sarà caratterizzata da un lungo planare tra i Borghi e paesi di una bellezza unica. Il gruppo ripercorrerà in parte le strade del Giro d’Italia 2021.

Scanno, Villalago, Anversa degli Abruzzi, Bugnara, Sulmona, alcuni dei Borghi e Paesi dove la carovana verde transiterà e farà sosta per un selfie di gruppo o una foto a bordo lago, gusteremo ciò che la natura, la storia e la cultura offre in questo angolo di Regione.

L’identikit del ciclista del tour

L’Enecta Bike Tour è un evento cicloturistico adatto a tutti coloro che hanno un allenamento di base in bicicletta che permette di percorre oltre 100 km in due giorni ad andature cicloturistiche, quindi ad una media che varia tra i 18 e i 20 km/h. Caratteristiche richieste: voglia di soffrire in salita, sano divertimento e conoscere nuovi luoghi e persone, lì dove il traffico veicolare è prossimo allo zero.

Enecta e la protezione dell’ambiente

Con l’Enecta Bike Tour, l’azienda veicola la propria mission, come lo sviluppo di un modello con la finalità di contribuire a creare un impatto positivo sull’ambiente.

La piante di Canapa, dalle quali viene estratto il Cannabidiolo (CBD), hanno proprietà benefiche per la decontaminazione dell’acqua e del suolo, il ripristino degli ecosistemi, le aree rurali, chimiche e nucleari. Può essere usata come pesticida naturale ed è utile per arricchire i terreni coltivati attraverso la rotazione delle colture.

Il modello di coltivazione Enecta non richiede grandi quantità di acqua, nessun fertilizzante chimico e pesticidi; la fonte di energia utilizzata per le colture è il sole. Enecta ricerca soluzioni innovative al fine di riutilizzare macchinari in disuso, ad esempio dall’industria del tabacco o mineraria, e ridurre i rifiuti industriali.

L’ambizione è quella di arrivare, entro 5 anni, all’obiettivo dello zero waste, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e l’Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici, e la Global Compact delle Nazioni Unite.

Enecta e il diritto alla Salute

L’azienda crede nel benessere e lo sport è sicuramente uno degli strumenti con cui promuoverlo, l’attività sportiva è sinonimo di salute.

Il CBD è un alleato in più con cui raggiungere questo obiettivo, in tal senso l’Organizzazione mondiale della Sanità, dal 2017 ha classificato il CBD come sostanza non stupefacente, adatta all’uso medico. Sono diversi gli studi clinici che hanno dimostrato come il CBD possa essere un efficace trattamento in specifiche condizioni mediche.

Uno degli obiettivi di Enecta è quello di garantire “l’accesso a servizi di qualità essenziali di assistenza sanitaria e un accesso ai farmaci essenziali sicuro, efficace, di qualità e a prezzi accessibili per tutti.”

Il CBD, oggi, è accessibile sul mercato a prezzi elevati, limitando le possibilità di accesso alle terapie, soprattutto per i cittadini meno abbienti. Il lavoro è quello di creare un modello di produzione in grado di fornire al mercato prodotti di qualità a basso costo, accessibili a tutti.

Vuoi partecipare all’Enecta Bike Tour ed avere maggiori informazioni?

Scrivi una mail a giuseppe@enecta.com o contatta l’azienda attraverso le pagine Social, il team è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno sull’evento e su come raggiungere la partenza ed i luoghi che attraverseremo.

Sostieni l’iniziativa

In vista di questa quarta edizione, come da tradizione, è stata ideata una nuova ed originale divisa con un richiamo a quello che sono i principi ispiratori dell’azienda. L’obiettivo è creare una community sempre più grande e sensibile ai temi sopra citati, quindi se non riesci a partecipare ma vuoi sostenere la nostra causa scrivi una mail a giuseppe@enecta.com prenota la tua divisa ed entra a far parte della community!

Articolo a cura del team di Enecta