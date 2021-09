“Cannabis terapeutica la scintilla del cambiamento”, corso online per i professionisti sanitari

Pubblichiamo qui si seguito un comunicato stampa relativo al primo corso online organizzato con il patrocinio di ASFI (Associazione Scientifica Farmacisti Italiani) sulla cannabis medica, con 18 crediti formativi.

Il primo corso ideato e organizzato con il patrocinio di ASFI (Associazione Scientifica Farmacisti Italiani), “Cannabis Terapeutica la scintilla del cambiamento” è assegnetario di 18 crediti formativi (ECM ID 81-328728) e pensato per essere un approfondimento scientifico per tutti i professionisti interessati alle potenzialità terapeutiche della Cannabis.

L’aspirazione del corso è quella di approfondire le criticità esistenti in Italia sulla cannabis medica fornendo spunti di innovazione ad un settore che risente di un’interpretazione normativa ormai superata.

L’attività del corso online è suddivisa in 12 moduli formativi: in particolare in 10 moduli i docenti erogheranno lezioni nelle quali verranno analizzati gli aspetti tecnico-legislativi, galenici, clinici, industriali ed economici e fornite soluzioni innovative atte all’eliminazione delle criticità esistenti, mentre gli ulteriori 2 moduli (a metà e a fine percorso formativo) consisteranno in 2 webinar in diretta in cui i docenti approfondiranno i contenuti erogati sino a quella data e risponderanno alle eventuali domande dei discenti. Dall’8 settembre al primo dicembre avrà luogo la formazione online.

Responsabile Scientifico e Docente: Maurizio Cini (Storia, caratteristiche e limiti della legge 94/98), Università degli Studi di Bologna, Professore Ordinario fuori ruolo di Tecnologia e legislazione farmaceutiche, Professore a contratto di Normativa dei medicinali e Farmacoeconomia, Docente della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera. Docenti: Lorenzo Calvi (Sistema Endocannabinoide), Andrea Caramaschi (CBD ad uso topico in dermatologia e ginecologia), Fabio Firenzuoli (Cannabis nell’attività terapeutica quotidiana), Giorgio Gatti (Cannabis medica. Un nuovo modo di investire per l’industria farmaceutica), Tommaso Pelagatti (Prospettive future di ricerca e estratti innovati), Bianca Peretti (Criticità relative alle preparazioni Galeniche e focus sull’aderenza terapeutica), Carlo Privitera (Cannabis medica. Un nuovo modo di concepire la ricerca clinica.), Santa Sarta (Difficoltà di approvvigionamento della cannabis terapeutica per i Pazienti e capillarità delle Leggi Regionali), Roberto Spampatti (Preparazioni galeniche a base di cannabis).

Chiunque fosse interessato a partecipare può visitare il sito www.projectcomunication.it (https://www.project-communication.it/courses/cannabis-terapeutica-la-scintilla-del-cambiamento/) .

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando tramite e-mail ad A.S.F.I. (asfi@asfionline.it T. 051 0560212):

– i propri dati anagrafici e professionali e riferimenti di contatto

– il documento attestante il versamento della relativa quota tramite bonifico bancario.

A iscrizione completata, il partecipante riceverà tramite e-mail le istruzioni necessarie per la registrazione online sul sito del provider www. project-communication.it

Redazione di Cannabisterapeutica.info