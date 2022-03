CBD e vaporizzatori: come usarli e dove trovarli

Il cannabidiolo, conosciuto principalmente come CBD, è sempre più utilizzato per le sue proprietà terapeutiche; il CBD agisce da “modulatore” del nostro sistema endocannabinoide portando beneficio e alleviando i sintomi di una patologia o di un’infiammazione.

Svariati studi difatti hanno evidenziato come il cannabidiolo sia in grado di influire sui processi chimici tipici dell’anandamide, una delle molecole neuro-modulatrici associate anche alla percezione del dolore, ciò lo rende importante per il trattamento del dolore sia neuropatico, sia dovuto ad una infiammazione.

I metodi di assunzione sono molteplici: essendo trattato come un integratore, il CBD si può trovare sotto forma di compresse, cerotti a lento rilascio, estratti, oli ed è utilizzato anche in cosmetica.

Ultima ma non per importanza, la vaporizzazione! Questo metodo di assunzione porta con se molti vantaggi rispetto alla combustione che ricordiamo, brucia più del 20% tra cannabinoidi e terpeni, rilasciando monossido di carbonio, catrame e altre tossine. I vaporizzatori grazie all’uso di temperature più basse, permettono di godere al massimo i componenti attivi della cannabis e assaporare meglio lo spettro terpenico.

La maggior parte dei vaporizzatori presenti sul mercato permette di regolare la temperatura proprio piacimento e poiché i terpeni sono sensibili al calore, è possibile assaporare una vasta gamma di toni aromatici solo variando la temperatura di vaporizzazione.

A cura del team di Canapashop.it