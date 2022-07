Svizzera: cannabis terapeutica completamente legale da agosto 2022

Il Consiglio Federale della Svizzera ha deciso di abolire il divieto di cannabis per uso medico a partire dal 1° agosto. I pazienti a cui è stato prescritto il farmaco non dovranno quindi più chiedere un permesso eccezionale al Ministero della Salute, come invece è avvenuto fino ad oggi.

La decisione relativa all’impiego di trattamenti medici a base di cannabis sarà presa dal medico insieme al paziente e, secondo la RSI, “le nuove disposizioni andranno soprattutto a beneficio delle persone che soffrono di dolori cronici”. Una mossa, come ha comunicato il governo, pensata per facilitare l’accesso a questo tipo di cure.

Finora, senza un’autorizzazione, la cannabis ad uso medico non poteva essere coltivata, importata né utilizzata in preparati. Anche il trattamento di pazienti era possibile solamente con un’autorizzazione eccezionale dell’UFSP, rallentando però le cure e portando a un grande carico amministrativo.

La domanda di trattamenti a base di cannabis è aumentata notevolmente e il ministero della Salute ha rilasciato 3mila autorizzazioni eccezionali nel 2019. Ma questo ha comportato “noiose procedure amministrative”, ha detto il ministero, sottolineando che: “I malati devono poter accedere a questi farmaci senza eccessiva burocrazia”.

La modifica della legge comporterà anche che la coltivazione, la lavorazione, la produzione e il commercio della cannabis per uso medico saranno soggetti all’autorità di regolamentazione Swissmedic, proprio come per altri stupefacenti utilizzati in medicina come il metadone e la morfina.

Da sottolineare che la vendita e il consumo di cannabis a fini non medici resterà vietata, anche se diverse città della Svizzera, a partire da questa estate, stanno facendo partire il progetto di legalizzazione sperimentale, che permetterà ai maggiorenni residenti di acquistare cannabis ad uso adulto nei negozi dedicati o nelle farmacie.

Redazione di Cannabisterapeutica.info