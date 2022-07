Spagna, riforma per la cannabis terapeutica: in vendita in farmacia dalla fine del 2022

È stata approvata la regolamentazione della cannabis terapeutica in Spagna. Lunedì 27 giugno, la Commissione per la Salute e il Consumo del Congresso spagnolo ha dato il via libera alla legalizzazione di questa sostanza a scopo terapeutico grazie al sostegno di 20 deputati, rispetto ai 14 contrari e ai due astenuti.

A prescindere dagli ostacoli ancora presenti, ciò significa che la cannabis medica sarà disponibile su prescrizione nelle farmacie ospedaliere spagnole entro la fine del 2022. Secondo le stime, sono circa 300mila i pazienti che potrebbero beneficiare di questo cambiamento di legge.

Entro i prossimi sei mesi l’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (AEMPS) accoglierà le raccomandazioni di questa commissione in modo che “si inseriscano nella normativa e siano attuabili”.

In quali casi sarà consentito l’uso della cannabis terapeutica?

Secondo il rapporto la cannabis medica sarà indicata per le persone con dolore da cancro, endometriosi, spasticità e sclerosi multipla, “alcune forme di epilessia“, nausea e vomito dovuti alla chemioterapia e dolore cronico non da cancro. Tuttavia, propone che possa essere estesa ad altri casi terapeutici quando gli studi “forniranno prove consistenti”.

Durata. I trattamenti con estratti o preparazioni standardizzate di cannabis avranno una durata “definita e controllabile”. Gli specialisti saranno in grado di mantenere il trattamento in base ai risultati e ogni volta che lo riterranno opportuno.

Chi prescriverà la cannabis in Spagna?

Medici specialisti. Solo i professionisti della salute potranno prescrivere in un contesto che è specificato essere “privo di potenziali conflitti di interesse”, in particolare i medici specialisti. Pertanto, il testo afferma che la formazione sull’uso della cannabis terapeutica dovrebbe essere promossa tra i professionisti del settore medico.

Dove e come la cannabis potrà essere dispensata

Distribuzione. La fornitura avverrebbe attraverso la rete di farmacie del sistema sanitario, “preferibilmente nelle farmacie ospedaliere”, ma anche nelle farmacie comunali che “soddisfano i requisiti”. Requisiti che, tuttavia, non sono specificati nel documento. La distribuzione avverrà con formule magistrali (medicinali preparati dal farmacista individualmente per un paziente) con estratti o preparazioni standardizzate di cannabis.

Fiore di cannabis. Il parere dà il via libera all’uso del fiore di cannabis o di “altre preparazioni disponibili nei Paesi dell’Unione Europea” per uso medico.

Valutazione dei pazienti e monitoraggio

Registro centralizzato. Il testo indica che dovrebbe esistere un registro centralizzato dei pazienti a cui vengono prescritte e dispensate formule magistrali con estratti o preparazioni standardizzate di cannabis attraverso i registri di ciascun servizio sanitario autonomo.

Inoltre il Comitato per la Salute e i Consumatori del Congresso (AEMPS) dovrà tenere una sessione annuale “focalizzata” sulla cannabis medica nel prossimo decennio, al fine di valutare la situazione e la sua evoluzione. Questo documento dovrà includere informazioni sui servizi prescritti, sui pazienti trattati e sui volumi di prodotti dispensati.

Spagna: sei tonnellate l’anno di fabbisogno per i pazienti

L’AEMPS gestirà il processo di regolamentazione della cannabis medica. Attualmente esistono strutture di coltivazione legali sponsorizzate dal governo che la producono. Sono 22 le entità sono autorizzate e producono 4.500 chili all’anno, mentre l’International Narcotics Control Board (INCB), ha già fatto una previsione di un fabbisogno di sei tonnellate di Cannabis Medica all’anno per la Spagna.

