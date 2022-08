Polonia: la cannabis terapeutica di Tilray autorizzata per vendita e distribuzione

Tilray approda in Polonia: la multinazionale canadese dedita alla produttore di cannabis medica ha annunciato che i suoi prodotti sono stati approvati dal Ministero della Salute polacco per la distribuzione farmaceutica e all’ingrosso.

Continua dunque l’espansione in Europa dell’azienda che ha stabilito diverse partnership con aziende farmaceutiche per distribuire sia i prodotti a marchio Tilray che quelli senza marchio. I pazienti in Polonia possono accedere alla cannabis tramite prescrizioni mediche.

Tilray in Polonia, la prima dichiarazione

“Sono estremamente orgoglioso del nostro team in Europa per aver ampliato ancora una volta la nostra autorizzazione approvata per i prodotti Tilray Medical in tutta Europa. Tilray continuerà a sostenere un ragionevole accesso dei pazienti alla cannabis medica affidabile e di alta qualità in Europa e nei paesi di tutto il mondo”, ha dichiarato il CSO Denise Faltischek.

Tilray Medical è un fornitore internazionale di prodotti a base di cannabis terapeutica certificati GMP nell’UE in 21 paesi, con marchi quali Tilray, Aphria, Broken Coast e Symbios. È una delle prime aziende canadesi a costruire un impianto di produzione in Europa ed è ora uno dei maggiori fornitori di cannabis terapeutica.

Le altre novità in Europa

A giugno l’azienda aveva annunciato di aver aggiunto altri prodotti al suo portafoglio di cannabis medica nel Regno Unito con prodotti ad alto contenuto di THC che vanno dal 10 al 25% in diversi rapporti e che sono stati coltivati nella sua struttura certificata EU-GMP in Portogallo.

Sempre in giugno l’azienda aveva dichiarato di aver accolto la delegazione del Ministero della Salute del Lussemburgo nel campus europeo dell’azienda e nella struttura situata a Cantanhede, in Portogallo.

La struttura di Tilray è certificata EU-GMP per la coltivazione e la produzione di cannabis medica e fornisce ai pazienti in Lussemburgo e in tutta Europa un accesso sicuro e affidabile alla cannabis medica di alta qualità.

Apertura del mercato e importazioni: la visione di Tilray per l’Italia

Se i prodotti dell’azienda sono disponibili in tutta Europa, lo stesso non si può dire dell’Italia, dove gli importatori autorizzati sono obbligati per legge ad importare solo prodotti dell’Olandese Bedrocan, che non riesce a soddisfare tutte le richieste mentre i pazienti italiani non trovano più la cannabis in farmacia.

A questo proposito Sascha Mielcarek, Managing Director Europa e membro del Leadership Team di Tilray aveva dichiarato a Cannabisterapeutica.info che una soluzione sarebbe stata “l’apertura dell’Italia all’importazione diretta della cannabis medicale anche da altri Paesi europei e non solo dall’Olanda. Questa apertura permetterebbe di sopperire in maniera rapida alle richieste e alle esigenze dei pazienti, considerato anche che i prodotti di Tilray, come probabilmente anche quelli di altre società del settore, sono certificati e di qualità superiore rispetto a quelli olandesi”.

Un provvedimento semplice, a costo zero, chiesto a gran voce dai pazienti al tavolo tecnico ministeriale, ma che non è mai stato attuato.

Mario Catania