Camit e Cannabiscienza insieme per la formazione di medici, farmacisti e operatori sanitari

Un tour scientifico di formazione sulla cannabis terapeutica per professionisti che comprendono medici, farmacisti e operatori sanitari. E’ il nuovo progetto lanciato da Camit, portale italiano specializzato in terapie a base di cannabinoidi e Cannabiscienza, società di informazione scientifica sulla Cannabis Medica.

Il progetto prende il nome di “In Label & Off Label” e propone diversi appuntamenti in Europa e in Italia, in presenza, per formare medici, farmacisti, operatori sanitari e care giver sulle opportunità che la cannabis in medicina rappresenta.

Tre giorni di formazione sulla cannabis

La prima tappa è prevista per la fine di gennaio in Croazia, per poi proseguire a marzo nelle Marche e a maggio in Calabria e Sardegna. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito eventiscientifici.com.

“La riscoperta, negli ultimi anni, delle proprietà curative dei composti a base di fitocannabinoidi, con il relativo dibattito riguardo la necessità del superamento dei retaggi socio – culturali, impone, oggi, un’attività didattico divulgativa riguardante un farmaco che mostra un elevato profilo in termini di efficacia, e una elevata maneggevolezza e sicurezza”, raccontano sul sito spiegando che:

“La diffusione delle conoscenze in tale ambito è un elemento fondamentale per migliorare gli standard di cura del Paziente”.

Ricordiamo che la mancanza di medici che conoscono e prescrivono cannabis medica, è una delle principali problematiche per i pazienti in Italia, che spesso non sanno a chi rivolgersi per ottenere questo tipo di cure.

Redazione di Cannabisterapeutica.info