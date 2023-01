I pazienti vogliono coltivare la propria cannabis: manifestazione davanti al ministero della Salute

“Con la scomparsa dell’amico Walter De Benedetto evidente è la certezza che l’unica soluzione a problemi che da anni denunciamo e piu volte sottolineato in incontri istituzionali, è concedere l’autorizzazione alla coltivazione (Art 17 Dpr 309/90) a chiunque necessita curarsi, normalizzando il ruolo delle associazioni che da anni aiutano i malati a divincolarsi nella burocrazia. Alla manifestazione parteciperanno tanti pazienti e diverse associazioni, a testimonianza di quanto deve subire un malato per via di leggi superate, del pregiudizio e dell’ignoranza di chi ancora non ha compreso quanto preziosa sia la cannabis per l’umanità”.

Comincia così il comunicato congiunto di diverse associazioni di pazienti (Cannabis Cura Sicilia Social Club, Aps Seminiamo Principi, Canapa Caffè, The Hemp Club, DeepGreen) che hanno annunciato una manifestazione davanti al ministero della Salute, prevista per il 16 febbraio dalle 14 alle 18 in piazza Castellani, davanti alla sede del ministero della Salute.

Manifestazione dei pazienti: “Chiederemo le autorizzazioni per la coltivazione personale e in forma di associazione ad uso medico”

“Negli ultimi 30 anni sono cambiate le conoscenze scientifiche in merito alla cannabis e sono stati evidenziati numerosi benefici a livello medico. Chi oggi si schiera a favore del proibizionismo, chi non permette almeno ai malati di crescere le proprie piantine, in realtà spesso non è ancora ben informato su quali siano i reali effetti e potenzialità del consumo di cannabis. Perché in Italia, tali informazioni non sembrano essere arrivate a chi è preposto a legiferare?” si domandano le associazioni chiedendo di essere coinvolte nei processi decisionali delle istituzioni. “Vorremmo poter discutere, in tavoli tecnici pubblici e con l’ausilio di esperti qualificati, temi sociali che apparentemente vadano oltre la cannabis medicinale, e che diventano di fondamentale importanza per cambiare l’approccio che medici e forze dell’ordine tuttora hanno nei confronti degli utilizzatori di cannabis”.

“La manifestazione del 16 febbraio ha l’obiettivo di ottenere le autorizzazioni alla coltivazione per le associazioni dei pazienti”, conclude il comunicato spiegando che: “Andremo quindi a chiedere una volta per tutte al Ministero della Salute le autorizzazioni per la coltivazione personale ad uso medico e per la coltivazione in forma di associazione”.

Redazione di Cannabisterapeutica.info