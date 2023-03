SEC A-D-E, la nuova linea di CBD full spectrum per gli animali

Pubblichiamo qui di seguito un articolo sulla nuova linea di prodotti CBD full spectrum che prende il nome di SEC A-D-E per evidenziare tre diversi prodotti per diverse patologie, messa a punto dalla dottoressa Elena Battaglia, che ha curato la parte medica dell’articolo qui sotto e da Marco Sereno di Canapa della Salute, che prepara invece il macerato a partire dalle piante.

Dopo anni di esperienza è risultato evidente che nel panorama attuale del mondo dei full spectrum rimaneva un vuoto “terapeutico”. Attualmente in commercio possiamo trovare svariati tipi di CBD full spectrum con concentrazioni diverse di cannabinoidi ma niente di veramente specifico per determinate patologie. Fino adesso se il classico CBD full spectrum non raggiungeva lo scopo bisognava passare il paziente alla terapia con la cannabis. Questo poteva essere in certi casi una soluzione “scomoda “ per alcuni proprietari , un po’ per il costo, un po’ perché alcune persone hanno paura a dare il THC al proprio animale nonostante questi non corrano alcun rischio.

Inoltre, la maggior parte di questi pazienti sono pazienti “borderline”, cioè in una specie di limbo dove il CBD full spectrum è poco dal punto di vista terapeutico e la cannabis troppo. Era necessario quindi trovare una soluzione per i numerosi pazienti che si trovavano e si trovano in questa zona grigia.

Ovviamente non può esistere un prodotto che vada bene per tutti per cui sono state studiate 3 linee: una per i pazienti con problemi comportamentali, una per i pazienti con dolore (non gestito dal CBD full spectrum classico) e uno per i pazienti epilettici.

Cosa c’è di particolare in questi 3 prodotti CBD full spectrum?

Sono stai formulati sfruttando i benefici di determinati terpeni e cannabinoidi (CBD, CBDA, CBG) indicati nelle 3 patologie. In base alle esigenze le percentuali dei vari cannabinoidi sono diverse.

Il CBD sappiamo che può essere utile in tutte e tre i casi ma a cosa servono CBDA e CBG?

Il CBDA è il precursore del CBD. In seguito a decarbossilazione si ottiene il CBD. Si è visto che il CBDA è un’antinfiammatorio, antinausea, antiepilettico.

Il CBG è il precursore di molti altri cannabinoidi e ha potere antinfiammatorio e analgesico, potere ansiolitico e ha un’effetto di neuroprotezione.

E i terpeni invece a cosa servono?

Il Mircene ha effetti analgesici e anti infiammatori.

Il Beta cariofillene ha proprietà antinfiammatorie.

Il Linalolo ha proprietà ansiolitiche (Russo,2001) e proprietà anticonvulsivanti.