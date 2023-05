Fibromialgia e cannabis: il punto di vista dei pazienti del Comitato Fibromialgici Uniti

“Siamo sempre molto contenti quando ci viene data un’occasione ulteriore per dare visibilità al vissuto e al percepito dei pazienti affetti da fibromialgia. Molti nostri associati confermano come le cure con cannabis terapeutica possano dare dei benefici e possono quindi rappresentare un’opportunità ulteriore all’interno di un percorso medico integrato. Purtroppo, in Italia è una patologia invisibile al servizio sanitario nazionale ed è nostra priorità far sì che la fibromialgia venga riconosciuta dal sistema sanitario nazionale”, commenta Barbara Suzzi, Presidente del comitato Fibromialgici Uniti.

Fibromialgia e cannabis: il sondaggio di SWG

Dai risultati emerge in maniera evidente quanto sia alta l’aspettativa dei pazienti CFU per l’utilizzo della cannabis terapeutica. Due i principali dati che sostanziano tale affermazione: oltre un terzo dei pazienti (35%) intervistati sta seguendo o ha seguito in passato una terapia a base di cannabis e oltre il 50% vorrebbe avere questa possibilità in futuro.

Effetti più che positivi per oltre la metà degli intervistati che hanno assunto cannabis terapeutica: lo dichiara il 56%, soprattutto in relazione al dolore (59%), ai disturbi del sonno (55%) e alla rigidità muscolo scheletrica (46%).