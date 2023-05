Oncowellness: la qualità della cura del paziente oncologico con la cannabis protagonista

In data 27 maggio 2023, presso la struttura ospedaliera Istituto europeo di oncologia (IEO) di Milano, si terrà la prima di 3 tappe importantissime di un evento formativo rivolto agli operatori sanitari, con relatori di altissimo profilo scientifico, opinion leader nazionali nell’ambito della cura del dolore e dell’oncologia; tra i relatori saranno annoverati funzionari dell’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute, oltre ad esponenti del Consiglio Regionale della Regione Lombardia. Il responsabile scientifico dell’evento è il Dr. Vittorio A. Guardamagna, che presso l’istituto IEO dirige la Divisione di cure palliative e Terapia del dolore. Invitato all’evento formativo, in qualità di portavoce dei pazienti oncologici, un noto nome nel mondo della musica, il cantante Ronnie Jones. L’evento sarà realizzato grazie al contributo incondizionato di Tilray.

Le preparazioni a base di cannabis, come sottolineato dagli organizzatori, sono già legalmente prescritte ed utilizzate in una vasta gamma di patologie, grazie ad un Decreto Ministeriale del novembre 2015.

Nel contesto del paziente oncologico in particolare, la cannabis può essere impiegata per il trattamento del dolore, della anoressia e cachessia, della nausea e vomito da chemioterapia e radioterapia. Inoltre, come già sottolineato in vari studi, i fitocannabinoidi, hanno la capacità di ridurre la proliferazione in vitro di alcune linee cellulari tumorali come quelle del glioblastoma. Altre indicazioni sono rappresentate dalla spasticità muscolare (sclerosi multipla, lesioni midollari), da alcune forme di epilessia farmaco-resistente nel bambino, dal glaucoma e da alcune sindromi ipercinetiche come la sindrome di Gilles de la Tourette.

L’evento, gratuito, è riservato a medici e personale sanitario (delle discipline di Ortopedia, Geriatria, Anestesia e Rianimazione, Fisiatria, MMG, Oncologia, Cure Palliative, Medicina Interna) e permette di ricevere formazione continua certificata con 6 crediti ECM.

Redazione di Cannabisterapeutica.info