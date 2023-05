Cannabis terapeutica associata a miglioramenti nella salute “significativi” e “sostenuti nel tempo”

L’uso della cannabis terapeutica è associato a “miglioramenti significativi” nella qualità della vita per le persone con condizioni come il dolore cronico e l’insonnia— e questi effetti sono “mantenuti” nel tempo: sono le conclusioni di un nuovo studio pubblicato dalla rivista scientifica dell’American Medical Association (JAMA).

I ricercatori della Swinburne University of Technology, dell’University of Western Australia e dell’Austin Hospital hanno condotto un’analisi retrospettiva di una serie di casi che ha coinvolto 3.148 persone in Australia a cui è stata prescritta cannabis terapeutica per il trattamento di diverse patologie.

Cannabis terapeutica: miglioramenti significativi mantenuti nel tempo

Le condizioni più comuni per le quali è stata prescritta la cannabis sono state il dolore cronico non oncologico (68,6%), il dolore correlato al cancro (6%), l’insonnia (4,8%) e l’ansia (4,2%).

Ai pazienti è stato chiesto di valutare il proprio benessere in otto categorie su una scala da 0 a 100 in diverse fasi del trattamento. Queste categorie erano: salute generale, dolore fisico, funzionamento fisico, limitazioni del ruolo fisico, salute mentale, limitazioni del ruolo emotivo, funzionamento sociale e vitalità.

E, secondo i ricercatori, “dopo aver iniziato il trattamento con cannabis terapeutica, i pazienti hanno riportato miglioramenti significativi rispetto al basale in tutte le 8 categorie, e questi miglioramenti sono stati per lo più mantenuti nel tempo“.

Dopo aver somministrato il sondaggio ai pazienti circa una volta ogni 45 giorni, per un totale di 15 follow-up, lo studio ha rilevato che i partecipanti che consumavano cannabis riportavano miglioramenti medi di 6,6-18,31 punti su quella scala di 100 punti, a seconda della categoria.

“Questi risultati suggeriscono che il trattamento con cannabis medica può essere associato a miglioramenti della qualità della vita correlata alla salute tra i pazienti con una serie di condizioni di salute”, hanno scritto i ricercatori.

Le dosi, i metodi di consumo e i profili di cannabinoidi dei prodotti a base di cannabis utilizzati dai pazienti variavano in modo significativo. Anche così, “gli effetti stimati del trattamento erano molto simili”.

I ricercatori hanno affermato che l’analisi retrospettiva delle serie di casi è limitata dal fatto che non c’era un controllo, rendendo più difficile generalizzare i risultati. “Questo studio suggerisce un’associazione favorevole tra il trattamento con cannabis medica e la qualità della vita tra i pazienti con una vasta gamma di condizioni”, concludono. “Tuttavia, le prove cliniche dell’efficacia dei cannabinoidi rimangono limitate e sono necessarie ulteriori prove di alta qualità”.

Olio di cannabis per 2 anni a 4mila pazienti: “Miglioramenti significativi in tutti i risultati clinici”

I risultati di questo studio, ricordano da vicino quelli di un altro lavoro scientifico pubblicato a inizio del 2023.

Questo lavoro, che è un ampio studio osservazionale curato anche questa volta dai ricercatori della University of Western Australia, ha mostrato che 2 anni di trattamento con un olio di cannabis a predominanza di CBD ma contenete anche THC hanno portato ad “un miglioramento significativo in tutti i risultati clinici misurati nell’arco di due anni”.

Nello studio scientifico pubblicato su Plos One viene specificato che le indicazioni cliniche erano in maggior parte per il dolore cronico (71,9%) e poi per patologie psichiatriche (15,4%), neurologiche (2,1%) o altra diagnosi (10,7%). Il 37,3% dei pazienti ha registrato eventi avversi dei quali il 67% è stato classificato come lieve.

La cosa da sottolineare è che i ricercatori hanno registrato: “Miglioramenti statisticamente significativi in tutti gli esiti” e che “sono stati mantenuti per oltre due anni“. Tra questi l’impressione clinica globale, interferenza e gravità del dolore, salute mentale (depressione, ansia e stress), insonnia e stato di salute. Da segnalare anche che, al contrario di ciò che accade di solito: “Il numero medio di farmaci concomitanti non è cambiato significativamente nell’arco di 2 anni”.

Mario Catania