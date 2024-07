Cannabis e medicina integrata per curare le persone, oltre i sintomi

La dottoressa Chiara Liberati illustra le potenzialità dell'approccio della medicina integrata

"La medicina integrata e complementare viene considerata troppo spesso come priva di un razionale scientifico e che si contrappone a quella tradizionale. In realtà fa proprio l'opposto, andando a integrarsi con la medicina tradizionale per cercare di colmare quei gap che sono carattersitici della medicina convenzionale". La dottoressa Chiara Liberati, specialista in neurochirurgia e cure palliative, nonché direttore sanitario di Clinn, introduce così l'argomento.

Nello spiegare a che cosa ci si riferisce quando si parla di medicina integrata la dottoressa sottolinea: "Ad esempi la medicina tradizionale cinese, e quindi l'agopuntura, la medicina ayrvedica della tradizione indiana, l'omeopatia e l'immunotossicologia, tutto il filone della nutraceutica e della fitoterapia, e, non da ultimo, un fitocomplesso, estremamente importante, e cioè la cannabis terapeutica, che si inserisce a 360 gradi nella medicina integrata, in quanto la sua versiatilità di applicazione consente al medico prescrittore di avvalersi di questa terapia in una vasta gamma di patologie".

