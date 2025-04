Navikan: la prima app italiana dedicata alla cannabis

Un'applicazione pensata per i pazienti, per chi utilizza prodotti a base di cannabis e per trovare medici e farmacie

Navikan è la prima applicazione italiana interamente dedicata al modo della cannabis, pensata per rispondere alle esigenze di chi già la utilizza o sta valutando di intraprendere un percorso terapeutico, e di chi è interessato all’acquisto di prodotti di libera vendita.

Nakivan è un progetto dell'azienda Mava, la stessa che gestisce i progetti Clinn, Essentialino e Cannabisterapeutica.info e per saperne di più ne abbiamo parlato con il creatore del progetto, Salvatore Martorina, che è il direttore operativo di Mava.

In che cosa consiste il progetto?

L’applicazione Navikan rappresenta una guida completa, gratuita e di facile utilizzo, che offre informazioni, aggiornamenti e approfondimenti sia sull’uso terapeutico dei cannabinoidi sia sulle varie tipologie di prodotti disponibili. Allo stesso tempo, Navikan si pone come uno strumento promozionale utile per professionisti, farmacie e aziende che desiderano raggiungere in modo mirato il proprio pubblico di riferimento. È già possibile scaricarla sugli store per Apple e Android.

Come funziona la nuova app?

L’app si articola in diverse sezioni, ciascuna pensata per offrire un servizio specifico agli utenti. Nel Diario delle assunzioni, è possibile registrare l’utilizzo di farmaci e prodotti di libera vendita, valutandone l’efficacia in relazione a una serie di effetti desiderati. Gli utenti possono segnalare il proprio stato di salute prima e dopo l’assunzione, in modo da tenere traccia degli eventuali cambiamenti e ottenere una panoramica più completa della propria esperienza.

L’opzione Ricerca Medici permette di individuare professionisti specializzati in cannabis terapeutica, sia nella propria zona sia in telemedicina, mentre la funzione Trova Farmacie facilita la localizzazione delle farmacie che dispensano cannabis terapeutica, con tutti i contatti disponibili in un solo click.

Nella sezione dedicata all’informativa su farmaci e prodotti, Navikan fornisce schede tecniche dettagliate, spiegando in modo chiaro le modalità di somministrazione e i possibili profili di utilizzo.

Infine, l’area Notizie e approfondimenti, realizzata grazie alla partnership con il portale Cannabisterapeutica.info, offre aggiornamenti costanti sulla legislazione, la ricerca scientifica e tutte le novità dal mondo della cannabis.

Quali sono i vantaggi per chi effettua il download e per chi si iscrive?

Scaricando Navikan, gli utenti possono accedere gratuitamente a informazioni sempre aggiornate su farmaci e prodotti di libera vendita, trovare rapidamente medici e farmacie specializzati nella dispensazione di cannabis, creare un diario personalizzato per monitorare effetti e risultati delle assunzioni e approfittare regolarmente di offerte e promozioni esclusive proposte dai partner.

Per medici, farmacie e produttori, la piattaforma offre prima di tutto una visibilità mirata, consentendo di raggiungere un pubblico già interessato alle terapie a base di cannabis o all’acquisto di prodotti di libera vendita. Inoltre, Navikan permette di fornire informazioni complete sui propri articoli, mantenendo aggiornati gli utenti sulle modalità di somministrazione, sulle possibili prescrizioni e sulle principali caratteristiche di ogni prodotto. Grazie alle funzioni di ricerca e alla presenza di un diario digitale, è possibile stabilire un contatto diretto con pazienti e consumatori, creando un dialogo costante con persone consapevoli e motivate. A ciò si aggiunge la possibilità di ricevere recensioni mirate, uno strumento fondamentale per raccogliere feedback ed affinare ulteriormente la qualità dei servizi e dei prodotti offerti.

È la prima applicazione di questo tipo in Italia? Come si svilupperà in futuro?

Sì, Navikan si presenta come la prima applicazione in Italia interamente dedicata al mondo della cannabis. Il progetto prevede una roadmap di sviluppo annuale, con l’obiettivo di ampliare costantemente le funzionalità e la base di utenti. Dopo la versione iniziale verranno introdotte nuove funzioni e miglioramenti in Navikan 2.0, così da attrarre un numero sempre maggiore di utilizzatori, professionisti e stakeholder. Tra le evolutive in programma, stiamo raccogliendo le prime adesioni anche da parte dei principali shop fisici distribuiti sul territorio nazionale, oltre a un potenziamento del supporto per utenti stranieri e turisti che visitano l’Italia.

In prospettiva, Navikan ambisce a diventare un vero e proprio hub “tascabile” di riferimento per tutti gli attori coinvolti nell’universo della cannabis: un punto di incontro affidabile e gratuito, dove pazienti, medici, farmacie e consumatori in generale possano trovare risorse, confrontarsi e creare una rete sempre più solida a sostegno di questa realtà in continua espansione.

Ecco, in sintesi, le caratteristiche della nuova applicazione.