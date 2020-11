Il mircene come sos naturale contro dolori articolari e muscolari

Ormai ci siamo. La stagione più fredda e fastidiosa per le nostre articolazioni sta per arrivare. Allora non facciamoci cogliere impreparati. Articolazioni doloranti, ridotta capacità di movimento, rigidità al risveglio e gonfiore, muscoli tesi e contratti.

Possono essere dovuti a diverse cause e colpiscono chiunque, soprattutto chi fa una vita sedentaria o movimenti ripetuti. Sono quelli indicati nel linguaggio comune con il termine “reumatismi” per includere dolori a ossa, muscoli e articolazioni. Le cause sono davvero tantissime: vita sedentaria, posture sbagliate, eccessivo sforzo fisico, traumi, malattie croniche, terapie farmacologiche, stress.

D’altra parte, questo 2020 ci ha costretti a vivere una vita più sedentaria e casalinga del solito, anche con lo smart working. Quindi: poca attività fisica, posture più scomode e disparate, tante preoccupazioni e alla fine ci dimentichiamo di proteggere il nostro equilibrio psico-fisico.

Perché d’inverno i dolori si fanno sentire di più? Il motivo è semplice: quando sentiamo freddo tendiamo ad assumere una postura contratta: alziamo le spalle, irrigidiamo i muscoli e incassiamo il collo per riscaldarci. Questa postura aumenta la tensione su muscoli, tendini e ossa, stressa la colonna vertebrale e aumenta i processi infiammatori. Di conseguenza aumentano i dolori.

Prendersi cura dei dolori articolari in modo naturale? Si può!

La Natura, con i suoi estratti puri, rappresenta una fonte inestimabile di sostanze attive in grado di supportarci nel mantenimento di un buono stato di salute e contrastare i piccoli acciacchi quotidiani. Numerose ricerche, ad esempio, indicano come il MIRCENE abbia straordinarie proprietà in questo campo. Il mircene è uno dei più importanti e abbondanti terpeni nella Cannabis, naturalmente presente anche nel mango e nel luppolo.

Quali sono le proprietà del mircene?

Diversi studi scientifici hanno evidenziato le proprietà ANALGESICHE, ANTINFIAMMATORIE, SEDATIVE E MIORILASSANTI del mircene, confermando per tali scopi la validità d’uso di alcune piante ad alto contenuto di mircene nella medicina tradizionale. I dati ottenuti fino ad oggi suggeriscono che l’azione analgesica del mircene è dovuta ad un aumento del rilascio di oppiodi endogeni, citochine antinfiammatorie ed endocannabinoidi (1). Queste sostanze agiscono sulle terminazioni nervose bloccando la trasmissione del dolore verso il sistema nervoso centrale.

Il mircene, inoltre, svolge un’azione antinfiammatoria attraverso l’inibizione della sintesi di ossido nitrico e dell’attività del fattore NF-kB. L’ossido nitrico ha un ruolo fondamentale nello sviluppo dei processi infiammatori in quanto è in grado di indurre vasodilatazione, con conseguente aumento del flusso sanguigno, e favorisce il rilascio di molecole pro-infiammatorie. Il fattore NF-kB, invece, è come un interruttore: quando viene attivato parte il processo infiammatorio e il dolore (2).

Da questi importanti risultati, la Ricerca Scientifica italiana di Ansce Bio Generic ha riscoperto il potere terapeutico della Natura creando HEMPY AROMACEUTICALS: l’innovativa linea Hempy dedicata a riscoprire le molecole aromatiche presenti nelle piante, i TERPENI.

I TERPENI Hempy sono aromi 100% PURI e di grado ALIMENTARE, derivati da diverse fonti vegetali. La linea Hempy TERPENI è studiata per farvi apprezzare e beneficiare delle note floreali, rilassanti, riequilibranti, energizzanti, fresche, toniche e tropicali che la Natura ci dona. Si utilizzano sempre diluiti in olio, miele, yogurt o qualsiasi cibo o alimento grasso. Essendo molecole pure, sono altamente concentrate, per cui in poche gocce si ha il potere puro del terpene singolo.

Un altro estratto complementare e suggerito per il benessere delle articolazioni è HEMPY olio di semi di Canapa. L’olio di semi di canapa è unico nel suo genere, in quanto naturalmente ricco di estratti antiossidanti e acidi grassi essenziali Omega 6 e Omega 3 in rapporto bilanciato di 3 a 1. Questo rapporto rende l’olio di semi di Canapa particolarmente indicato per il benessere e l’equilibrio del nostro organismo e, in particolare, per la salute delle nostre articolazioni.

HEMPY olio di semi di Canapa migliora la nostra salute.

Ottenuto per spremitura a freddo dei semi, HEMPY CAPS è l’integratore alimentare che contribuisce alla funzionalità articolare, aiutandoti nelle attività di tutti i tuoi giorni per essere in equilibrio per affrontare questi mesi invernali.

Bibliografia:

1. Lorenzetti BB, Souza GE, Sarti SJ, et al (1991) Myrcene mimics the peripheral analgesic activity

of lemongrass tea. J Ethnopharmacol Aug;34(1):43-8.

2. Rufino AT, Ribeiro M, Sousa C, Judas F, Salgueiro L, Cavaleiro C, Mendes AF. Evaluation of the

anti-inflammatory, anti-catabolic and pro-anabolic effects of E-caryophyllene, myrcene and

limonene in a cell model of osteoarthritis. Eur J Pharmacol. 2015 Mar 5;750:141-50