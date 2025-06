Le infiorescenze di cannabis medica di Tilray saranno presto disponibili per il mercato italiano

Tilray ha annunciato di aver ottenuto l'autorizzazione dal ministero della Salute per distribuire le proprie infiorescenze sul mercato italiano

Un cambiamento epocale per i pazienti italiani e il mercato nazionale ed europeo della cannabis medica: Tilray - leader globale nel settore della cannabis terapeutica - ha comunicato di essere la prima azienda in Italia ad aver ricevuto l’autorizzazione ufficiale del Ministero della Salute per importare e distribuire infiorescenze di cannabis medica a marchio Tilray Medical, destinate all’uso terapeutico.



Le nuove infiorescenze affiancheranno dunque quelle prodotte da Bedrocan, che vengono vendute direttamente dal ministero olandese, e quelle che saranno distribuite dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Tilray: 3 nuove infiorescenze per i pazienti italiani

Secondo l'azienda, dunque, a partire da giugno, sono 3 le nuove tipologie di infiorescenze che i medici italiani potrano prescrivere ai pazienti:

Tilray THC 25%

Tilray THC 18%

Tilray THC 9% / CBD 9%

​ “Questo traguardo sottolinea il ruolo fondamentale della cannabis medica come medicina terapeutica per i pazienti che ne hanno bisogno, a sostegno della loro salute e del loro benessere", sottolinea Denise Faltischek, Chief Strategy Officer e Head of International di Tilray Brands. "Siamo orgogliosi di espandere il nostro portafoglio di cannabis medica in Italia con l’introduzione dei nostri prodotti Tilray Medical, di alta qualità e certificati EU-GMP, che rispettano i più elevati standard di cura del paziente. Ringraziamo il Ministero della Salute per la fiducia accordata a Tilray Medical e per aver messo a disposizione un quadro normativo che garantisce l’accesso a terapie a base di cannabinoidi sicure, coerenti e affidabili. Insieme, stiamo facendo progredire la sanità e il benessere dei pazienti attraverso innovazione e collaborazione.”



Dopo l'ingresso in Europa dei cosidetti estratti industriali, Tilray continua a guidare il mercato europeo della cannabis medica con attività in Germania, Italia, Portogallo, Polonia e Regno Unito, offrendo un ampio portafoglio di prodotti certificati EU-GMP.

FL Group: chiusa la prima filiera della cannabis medica in Italia

"Le prime infiorescenze di Tilray arriveranno sul mercato italiano nei prossimi mesi", spiega a Cannabisterapeutica.info Alessandro Pastorino, managing director di FL Group, azienda italiana che fa parte della stessa Tilray e che importa e distribuisce prodotti farmaceutici con focus sulla cannabis. "Le tre varietà sono infiorescenze di più alta rotazione in Tilray e prodotti consolidati anche sul mercato tedesco. Vengono prodotte nella facility portoghese di Tilray e importate da FL Group, chiudendo così la prima filiera in italia della cannabis medica".



Con questa novità, infatti, si chiude il cerchio: dalla produzione in Portogallo di infiorescenze ed estratti industriali, all'azienda italiana che importa e commercializza, il mercato è coperto a tutto tondo. Un'operazione che potrà portare diversi vantaggi a livello industriale e strategico - evitando il passaggio ministeriale - ma soprattutto che porterà vantaggi per medici e pazienti italiani in termini di prezzi, efficienza e approvigionamento costante.