CBG, CBN e altri: la rivoluzione silenziosa dei cannabinoidi minori

Farmacia San Carlo è un punto di riferimento nella preparazione di terapie galeniche da oltre 30 anni. Nei nostri laboratori, dotati di una camera bianca per l’allestimento di preparazioni sterili, realizziamo farmaci su prescrizione medica, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.

Il nostro team di farmacisti è altamente specializzato e si dedica con impegno allo sviluppo di terapie innovative per il benessere dei pazienti. Siamo pionieri nell’allestimento di Cannabis Medica per il trattamento del dolore, esperti in terapie anti-aging e rigenerative a base di Ormoni Bio-identici, e abbiamo un laboratorio dedicato alla divisione veterinaria, per rispondere alle esigenze dei nostri amici a quattro zampe.