Come viene prodotto l’olio di CBD di Naturecan

Il CBD (o cannabidiolo) è un composto non stupefacente che si trova in relativa abbondanza nella pianta della canapa (Cannabis sativa). Il CBD è il principale ingrediente attivo nei prodotti a base di canapa, compresi gli oli di CBD, le capsule, le caramelle, gli snack e i prodotti per la cura della pelle.

In numerosi studi scientifici, il CBD ha dimostrato di avere effetti molto positivi su sintomi relative varie condizioni di salute, tra cui dolore cronico, ansia, insonnia e infiammazione.

Quando viene consumato, il CBD si lega ai recettori dei cannabinoidi del corpo e interagisce con il sistema endocannabinoide (ECS). Il sistema endocannabinoide fa parte del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e regola parti del corpo per assicurare che l'”omeostasi” o uno stato stabile sia mantenuto. L’ECS è noto per influenzare cose come il dolore, il sonno, la memoria, l’apprendimento, la fame e l’energia, tra le altre cose.

Per fare l’olio di CBD puro, il CBD viene estratto dalla pianta di canapa, purificato e poi distillato, prima di essere infuso con un olio vettore. Quando l’olio vettore ha assorbito il CBD, è in grado di rilasciarlo nel corpo per un migliore assorbimento – dando all’utente pieno accesso a tutti i potenziali benefici del CBD, incluso lo stimolare l’effetto entoruage.

Il processo di estrazione di Naturecan

Naturecan è un brand globale di wellness che offre una delle gamme più grandi al mondo di prodotti a base di CBD, oltre a una gamma leader di integratori per la salute. Tutti i loro prodotti a base di CBD sono realizzati con olio di CBD puro derivato da piante di canapa di alta qualità coltivate negli Stati Uniti e testati in laboratori indipendenti.

Questo olio di CBD è un distillato ad ampio spettro, con livelli non rilevabili di THC e alta biodisponibilità, che lo rende l’olio più sicuro e puro sul mercato. Proviene esclusivamente dalla pianta di canapa (Cannabis sativa), il che significa che non vengono utilizzati isolati o materiali sintetici prodotti dall’uomo – solo CBD naturale a base di piante.

Naturecan si rifornisce di CBD da IAH Oregon, sulla costa occidentale degli Stati Uniti. I produttori americani tendono ad essere più esperti e tecnologicamente avanzati dei produttori di altri paesi, e di conseguenza sono in grado di coltivare le migliori materie prime. Inoltre, i ricchi terreni organici dell’Oregon offrono condizioni di crescita ottimali per le piante di canapa.

Prima che il processo di estrazione possa iniziare, le piante di canapa devono essere testate, qualificate per l’uso e raccolte. Dopodiché vengono sottoposte a tre processi chiave di estrazione:

Estrazione a CO2 supercritica

L’anidride carbonica pressurizzata viene fatta passare attraverso ogni pianta per estrarre i composti CBD desiderati e altre sostanze fitochimiche. Questo crea un concentrato di CBD (o olio grezzo) che è pulito, di alta qualità e sicuro da consumare. Mentre la maggior parte delle altre marche di CBD interrompe il processo di estrazione in questa fase, Naturecan fa un ulteriore passo avanti e utilizza la cromatografia per rimuovere qualsiasi impurità e inessenziale dal prodotto finale.

Cromatografia

Naturecan utilizza un sistema avanzato di purificazione sviluppato da RotaChrom chiamato Centrifugal Partition Chromatography (CPC) per separare i composti desiderati (come il CBD e altri cannabinoidi) dalle impurità e per rimuovere quanto più THC possibile. Questo produce un output concentrato con livelli non rilevabili di THC (0,01%).

Distillazione

Il concentrato viene ulteriormente raffinato per distillazione. Questo processo permette all’olio di mantenere i cannabinoidi minori e altre sostanze fitochimiche della canapa (che possono aumentarne l’efficacia attraverso l’effetto entourage) mentre rimuove tutti i composti, come lipidi, cere, flavonoidi e clorofilla, che possono influenzare negativamente il gusto, la consistenza e la purezza del prodotto finale.

Una volta distillato, l’olio contiene il 90-95% di CBD e almeno il 5% di altri cannabinoidi minori di alta qualità, come CBG, CBC e CBDA. Questo mix ricco e potente di sostanze fitochimiche e cannabinoidi, con livelli non rilevabili di THC, rende questo olio l’ingrediente principale più desiderabile dei prodotti CBD sul mercato.

Il passo finale è l’aggiunta di olio organico MCT (estratto dalla noce di cocco) come olio vettore. Naturecan usa l’olio MCT perché migliora la biodisponibilità del CBD (la quantità di CBD che entra nel flusso sanguigno) e ha un sapore delicato.

Il processo di test di Naturecan

L’olio di Naturecan non è solo leader di mercato in termini di qualità – è anche il prodotto più sicuro sul mercato.

Tutte le loro materie prime sono testate e qualificate per l’uso prima di entrare nel processo di estrazione, e i prodotti finali sono poi sottoposti a rigorosi test indipendenti per garantirne la sicurezza e la potenza. Questo processo include test per la potenza del CBD, pesticidi, metalli pesanti, contaminazione microbica e solventi residui, e consiste in sette fasi, come descritto di seguito:

Primo test – Un ispettore del dipartimento agricolo dell’Oregon testa la pianta di canapa per il contenuto di CBD, i bassi livelli di THC e i pesticidi.

Secondo test – IAH Oregon testa la biomassa di canapa o l’assunzione di olio grezzo, prima dell’acquisto, per la potenza e i pesticidi, utilizzando un laboratorio di analisi indipendente.

Terzo test – IAH testa il petrolio grezzo scelto dopo la rimozione del THC per confermare la rimozione, sempre usando un laboratorio indipendente.

Quarto test – IAH testa l’olio distillato finito per i livelli di THC, per riconfermare la completa rimozione del THC utilizzando la tecnologia di purificazione Rotachrom, sempre utilizzando un laboratorio indipendente.

Quinto test – Naturecan testa indipendentemente l’olio distillato da IAH per la contaminazione da pesticidi, microbiologici e metalli pesanti, e per la potenza dei cannabinoidi, compresi i livelli di THC.

Sesto test – Negli Stati Uniti, Naturecan testa indipendentemente i prodotti finiti per la presenza di microbiologici, metalli pesanti e potenza dei cannabinoidi, compresi i livelli di THC.

Settimo test – Nel Regno Unito, Naturecan testa indipendentemente ogni lotto di prodotti finiti prodotti dall’olio per l’efficacia dell’etichetta e la potenza del CBD e di altri cannabinoidi, compresi i livelli di THC.

Perché acquistare da Naturecan?

Naturecan offre una gamma ampia ed esclusiva di prodotti e integratori di CBD di qualità. Con siti web presenti in oltre 30 paesi in tutto il mondo, Naturecan utilizza la sua portata globale per fornire i benefici per la salute del CBD a una base di clienti in crescita.

Tutti i prodotti di Naturecan sono creati utilizzando una tecnologia all’avanguardia nel settore e sono sottoposti a rigorose pratiche di test con terze parti al fine di garantire la qualità del prodotto, la sicurezza del cliente e la trasparenza della catena di fornitura.

Per saperne di più su Naturecan, controlla il nostro articolo sul blog: Perché comprare CBD da Naturecan?

Articolo a cura del team di Naturecan