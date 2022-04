Produzione di cannabis in Sicilia: consultazione preliminare per le aziende locali

Un partenariato di aziende locali per avviare una produzione di cannabis in Sicilia. E’ l’idea alla base dell’avviso pubblicato dal Dipartimento dell’agricoltura della Regione Sicilia che con una consultazione preliminare vuole avviare un progetto innovativo per la produzione e fornitura di cannabis terapeutica.

A partire dall’articolo 17 del testo unico sugli stupefacenti, quello che prevede l’obbligo dell’autorizzazione per la produzione di stupefacenti, viene messo nero su bianco che si tratta di un primo passo per l’avvio “di una procedura selettiva sulla piattaforma informatica per la fornitura di cannabis terapeutica”.

La preselezione in Sicilia per la produzione di cannabis terapeutica

Quindi una pre-selzione, necessaria per la preparazione della gara d’appalto e la procedura di assegnazione.

All’interno del bando (che trovate QUI) sono indicati i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze, che dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Pec dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it, inserendo nell’oggetto della mail la dicitura “Avviso pubblico cannabis terapeutica”, entro il 31 maggio 2022.

Nella scheda tecnica, presente sempre nel bando, vengono poi indicati i criteri per l’organizzazione, la produzione, i controlli di qualità, il processo produttivo, le materie prime, i processi di raccolta e lavorazione e tutte le specifiche tecniche.

Ricordiamo che a livello nazionale è da poco stato pubblicato il bando che dovrebbe dare il via alla produzione di cannabis ad uso medico anche da parte di aziende private.

