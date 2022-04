Estratti di cannabis contro il cancro: al via uno studio italiano

“Caratterizzazione chimica e studio delle proprietà antiproliferative in vitro di estratti di Cannabis sativa L”: è il nome dello studio scientifico della durata di 12 mesi che sarà portato avanti in Italia, per indagare, in vitro, le potenzialità di diversi estratti di cannabis nel ridurre le cellule del cancro e nel fermarne la proliferazione.

L. in Italia e in California e sarà portato avanti dal Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sotto la Direzione scientifica della Prof.ssa, Professore Associato di Chimica Farmaceutica, e del Prof., Professore Aggregato di Farmacologia. Lo scopo? La caratterizzazione chimica e la valutazione dell’attivitàin vitro di estratti di varietà non psicotrope di cannabis: “Lo studio in oggetto mira a valutare l’efficacia di alcuni derivati dalla Cannabis sativa nelladella replicabilità delle cellule tumorali”.

Come raccontato nel comunicato stampa, l’attività dell’azienda “riguarda la caratterizzazione chimica di varietà non psicotrope di Cannabis sativa L., realizzata con metodologie analitiche avanzate basate sulla tecnica della cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) accoppiata a spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRMS)”.

Estratti di cannabis contro il cancro: al via lo studio scientifico

“Dalla Cannabis sativa vengono estratti e purificati composti di interesse farmaceutico (cannabis-derived pharmaceuticals), che hanno mostrato un elevato potenziale terapeutico e sono inoltre privi di effetti psicotropi. In particolare, l’attenzione della ricerca è indirizzata alla classe dei cannabinoidi non psicoattivi (in particolare il cannabidiolo, CBD), che hanno mostrato inoltre attività antiproliferativa in vitro in cellule di leucemia mieloide cronica (denominate K562), attivando meccanismi di apoptosi tramite pathways specifiche in fase di valutazione”.

Exenia Group, società operante dal 1995 nella ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e specializzata nell’estrazione di principi attivi in CO 2 supercritica e parte del Gruppo Canax, opererà per fornire supporto al programma di ricerca svolto dal Dipartimento per conto di Canax.

La professoressa Lorena Rebecchi, direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita spiega che: “La ricerca sviluppata da questa collaborazione consentirà di valutare le proprietà antiproliferative di estratti di Cannabis sativa evidenziando come la conoscenza dei viventi sia importante per l’individuazione di molecole bioattive e per la tutela e la conservazione della biodiversità e dell’ambiente”. Mentre Fabrizio Faion sottolinea l’entusiasmo per questa nuova collaborazione: “In Canax crediamo fortemente nella ricerca scientifica e nei benefici derivanti dai principi attivi estratti dalle piante: riteniamo, infatti, che possano essere alleati preziosi nel benessere e nella salute degli individui”.