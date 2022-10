Cannabinoid Conference 2022: il 20 e 21 ottobre a Basilea

La Cannabinoid Conference 2022 vedrà per la prima volta l’unione degli sforzi della IACM (International Association for Cannabinoid Medicine) e la SSCM (Swiss Society of Cannabis in Medicine) e si terrà a Basilea il 20 e 21 ottobre.

Cannabinoid Conference 2022: il programma

9 sessioni plenarie

8 conferenze brevi

4 dibattiti con domande agli esperti

1 dibattito con i pazienti

Forum aperto interdisciplinare SSCM

Assemblea generale IACM

Cena della conferenza

Poster scientifici

Stand: industria, organizzazioni e associazioni coinvolte nella cannabis medica

Le 9 sessioni plenarie saranno dedicate ai seguenti argomenti: dal laboratorio al letto del malato – Farmacia – Disturbi neurologici – Cure palliative – Disturbi psichiatrici – Infiammazioni, immunologia – Medicina delle donne – Dermatologia – Il futuro dei farmaci cannabinoidi.

I 30 relatori ospiti discuteranno i seguenti argomenti:

Sistema endocannabinoide

Farmacocinetica, interazioni

Dosaggio della cannabis

Epilessia

Emicrania, mal di testa

Dolore pediatrico, cure palliative e geriatriche

PTSD, ansia, schizofrenia

ADHD, autismo

CBD e SARS-CoV-2

CBD in ginecologia, Endometriosi, PMS

Il sistema endocannabinoide e il cancro al seno

Cannabinoidi nelle condizioni cutanee vescicolari congenite

Iperidrosi, Acne inversa, Basalioma

Cancro ovarico

Farmacologia dei recettori CB1

Inoltre la serata del 20 ottobre vedrà anche la proiezione del film The Doctor di Franjo Grotenhermen.

The Doctor è un documentario sulla vita di Franjo Grotenhermen, un medico pioniere per la cannabis che fa parte della IACM e grande esperto di cannabis. Un medico, ricercatore e attivista politico che si è battuto per il diritto dei suoi pazienti ad avere accesso legale alla cannabis terapeutica.

Il documentario è ambientato durante la 10a Cannabinoid Conference che si è tenuta a Berlino nel 2019, organizzata dalla IACM, che Franjo ha co-fondato e guidato per diversi anni. Il documentario è un viaggio attraverso la sua vita e il suo lavoro degli ultimi 30 anni, con interviste a colleghi e scienziati come Raphael Mechoulam, Mark Ware e altri.

Per maggiori informazioni sull’evento e per prenotare il proprio posto: https://cannabismedicinalis.com/

Redazione di Cannabisterapeutica.info