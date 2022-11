CBD full spectrum per l’ansia: efficace e ben tollerato in un nuovo studio clinico

“I risultati forniscono prove preliminari a sostegno dell’efficacia e della tollerabilità di un prodotto ad alto spettro di CBD per l’ansia. I pazienti raggiungono e mantengono rapidamente la riduzione dei sintomi con pochi effetti collaterali. Una valutazione definitiva dell’impatto di questo nuovo trattamento sui sintomi clinici e sulla cognizione sarà accertata nella fase in corso, in doppio cieco e controllata con placebo”.

Sono le conclusioni di uno studio clinico realizzato dai ricercatori del McLean Hospital Imaging Center e del dipartimento di Psichiatria della Harvard Medical School, appena pubblicato su Communication Medicine, che fa parte del network di Nature, nel quale 14 pazienti hanno assunto un olio full spectrum ad alti livelli di CBD per trattarne l’ansia.

CBD full spectrum per trattare l’ansia: efficace e ben tollerato

I pazienti hanno utilizzato in media 3,48 ± 0,60 ml/die di prodotto di studio, pari a 34,73 ± 6,03 mg/die di CBD e 0,80 ± 0,14 mg/die di THC. I ricercatori riportano che: “Il farmaco è stato ben tollerato, senza segnalazioni di intossicazione, eventi avversi gravi o deviazioni importanti dal protocollo. Sono stati notati alcuni effetti collaterali minori; sonnolenza/fatica, aumento dell’energia e secchezza delle fauci sono stati i più frequentemente segnalati. Alla quarta settimana, la gravità degli effetti collaterali è stata prevalentemente classificata come lieve, ad eccezione di tre pazienti che hanno classificato un sintomo ciascuno come moderato (aumento dell’energia, aumento dell’appetito o reflusso acido). Per tutta la durata dello studio, nessun effetto collaterale è stato classificato come grave”.

I ricercatori insistono poi sul fatto che: “La tollerabilità del CBD è un altro vantaggio rispetto alla farmacoterapia convenzionale, spesso associata a pesanti effetti collaterali. Inoltre, altre farmacoterapie (per esempio, le benzodiazepine) sono associate a un’elevata responsabilità di abuso, ma recenti evidenze suggeriscono che i pazienti che utilizzano prodotti a base di cannabinoidi per scopi medici in realtà mostrano pochi segni di uso problematico. Ulteriori studi clinici dovrebbero confrontare l’efficacia della risposta e il profilo degli effetti collaterali dei prodotti a base di CBD con la farmacoterapia convenzionale”.

Dosaggio più basso e minori effetti collaterali grazie all’effetto entourage

Secondo i ricercatori: “È interessante notare che nello studio attuale la risposta al trattamento è stata osservata a un dosaggio molto più basso (~30 mg/die) rispetto a uno studio precedente che utilizzava un singolo isolato di CBD estratto (~300 mg/die)”. Una differenza che, secondo gli scienziati, “potrebbe essere legata all’effetto entourage, un termine usato per descrivere gli effetti potenzialmente potenziati dei cannabinoidi quando una varietà di metaboliti e composti strettamente correlati (per esempio, cannabinoidi, terpenoidi, flavonoidi) lavorano insieme in modo sinergico. Anche se pochi studi hanno confrontato direttamente prodotti a spettro completo e prodotti a singolo estratto, la ricerca suggerisce che per alcune condizioni, i prodotti a spettro completo possono dare una risposta terapeutica a dosi più basse e con minori effetti collaterali. In particolare, una meta-analisi condotta da Pamplona e colleghi ha dimostrato che i pazienti con epilessia refrattaria trattati con prodotti a spettro completo e ad alto contenuto di CBD hanno riportato una dose media inferiore rispetto a quelli trattati con prodotti a base di CBD isolato estratto singolarmente”.

CBD e miglioramento cognitivo

Dopo 4 settimane di trattamento, “i pazienti hanno dimostrato un miglioramento significativo delle prestazioni nelle valutazioni secondarie della cognizione. In particolare, è stato riscontrato un miglioramento della funzione esecutiva, caratterizzato da un tempo di completamento più rapido nella condizione di interferenza dello Stroop Color Word Test; un tempo di risposta più rapido e una riduzione degli errori di commissione nella condizione di interferenza del MSIT; e un aumento delle risposte a livello concettuale, del totale delle risposte corrette e delle categorie totali nel WCST sono stati osservati dopo il trattamento. Le prestazioni sono rimaste stabili in tutte le altre misure di funzione esecutiva e nelle misure di memoria visiva e verbale”.

Conclusioni: il CBD ha dimostrato un miglioramento significativo per l’ansia

Nelle conclusioni gli s scienziati riportano che: “I risultati iniziali della fase in aperto di questo studio clinico hanno dimostrato un miglioramento significativo delle valutazioni dell’esito primario dell’ansia, fornendo prove preliminari che un prodotto ad alto spettro di CBD può essere efficace per il trattamento dell’ansia con pochi effetti collaterali. I pazienti hanno rapidamente raggiunto e mantenuto una riduzione ≥15% dei sintomi dell’ansia, con la maggior parte dei pazienti che ha dimostrato una risposta al trattamento clinicamente significativa dopo 1 settimana di trattamento. La risposta al trattamento è stata dimostrata a un dosaggio molto più basso rispetto a un precedente studio clinico che utilizzava un singolo estratto di isolato di CBD. Le valutazioni dei risultati secondari hanno dimostrato miglioramenti nelle misure dell’umore, dei disturbi del sonno, della qualità della vita e del funzionamento esecutivo dopo il trattamento. La valutazione definitiva dell’impatto di questo nuovo trattamento sui sintomi clinici e sulla cognizione sarà accertata nella fase in corso, in doppio cieco e controllata con placebo”.

Mario Catania