Cannabis terapeutica e studi scientifici: il 2022 ha fatto segnare un nuovo record

Nel 2022 i ricercatori di tutto il mondo hanno pubblicato più di 4300 nuovi studi scientifici sulla cannabis e i suoi componenti, facendo segnare un nuovo record. Ogni volta che sentirete qualcuno dire che la cannabis non è stata studiata abbastanza, ora sapete cosa rispondere.

Cannabis: mai così tanti studi scientifici

Il dato è stato riportato da Norml, associazione di lungo corso che negli Stati Uniti si batte per la legalizzazione della cannabis. secondo un’analisi del sito federale PubMed.gov condotta proprio dall’associazione, quest’anno sono stati pubblicati in tutto il mondo più di 4.300 articoli di ricerca sulla cannabis, superando il totale dell’anno scorso con poco più di 4.200 studi pubblicati, e i 3500 del 2020.

“Nonostante alcuni sostengano che la cannabis non sia ancora stata sottoposta a un adeguato esame scientifico, l’interesse degli scienziati per lo studio della cannabis è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni, così come la nostra comprensione della pianta, dei suoi costituenti attivi, dei loro meccanismi d’azione e dei loro effetti sia sul consumatore che sulla società”, ha dichiarato il vicedirettore della Norml Paul Armentano in un post sul blog.

“È ora che i politici e gli altri smettano di valutare la cannabis attraverso la lente di ‘ciò che non sappiamo’ e inizino invece a impegnarsi in discussioni sulla marijuana e sulle politiche di riforma della marijuana basate su prove che siano indicative di tutto ciò che sappiamo”.

I legislatori e i sostenitori della legalizzazione si sono in realtà allineati con i proibizionisti per sostenere l’espansione della ricerca sulla cannabis – un punto sottolineato dal fatto che il presidente Joe Biden ha firmato questo mese una storica proposta di legge autonoma per semplificare gli studi.

In totale, ad oggi PubMed.gov cita ora oltre 40mila articoli scientifici sulla cannabis.

Redazione di Cannabisterapeutica.info