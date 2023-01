Menopausa: sempre più donne scelgono la cannabis perché funziona

Problemi di insonnia, dolori, vampate di calore, stanchezza, ansia e irritabilità: sono alcuni dei sintomi che possono essere causati dalla menopausa e che possono rendere ancora più complicato un processo già complesso di per sé. Per trattare questi e altri sintomi sempre più donne vicine alla menopausa si affidano alla cannabis e un recente studio realizzato dai ricercatori dell’Università da Harvard ha spiegato perché avviene e perché la cannabis è efficace.

Lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Menopause ha esaminato l’uso della cannabis in 131 donne in perimenopausa e 127 donne che avevano superato la menopausa, spiegando che: “Quasi il 79% l’ha approvata per alleviare i sintomi legati alla menopausa. Di queste, il 67% ha dichiarato che la cannabis aiuta a risolvere i disturbi del sonno, mentre il 46% ha riferito che aiuta a migliorare l’umore e l’ansia”.

Menopausa e cannabis: i risultati dello studio

La maggior parte delle partecipanti ha riportato l’uso corrente di cannabis (86,1%) e ha approvato l’uso di cannabis medica per i sintomi correlati alla menopausa (78,7%). Le modalità di consumo più comuni erano il fumo (84,3%) e gli alimenti commestibili (78,3%), mentre i principali sintomi correlati alla menopausa per l’uso di cannabis medica erano disturbi del sonno (67,4%) e umore/ansia (46,1%). Rispetto alle partecipanti in postmenopausa, le partecipanti in perimenopausa hanno riportato una sintomatologia correlata alla menopausa significativamente peggiore nelle sottoscale vasomotorie e psicosociali del questionario sulla qualità della vita specifico della menopausa (Ps ≤ 0,04), incluso un maggiore carico di ansia (P = 0,01) e vampate di calore (P = 0,04) sintomi. Inoltre, i partecipanti in perimenopausa hanno riportato una maggiore incidenza di diagnosi di depressione (P = 0,03) e ansia (P <0,01), nonché un maggiore uso di cannabis medica per trattare i sintomi dell’umore/ansia correlati alla menopausa rispetto ai partecipanti in postmenopausa (P = 0,01).

Perché la cannabis funziona per i sintomi della menopausa

Ha senso che le donne di mezza età abbiano riferito che la cannabis migliora l’ansia, l’umore e il sonno, afferma il dott. Hirsch, capo della Menopause and Midlife Clinic presso il Brigham and Women’s Hospital, affiliato ad Harvard. Il farmaco probabilmente aiuta tutti questi sintomi “oscurando la corteccia prefrontale, la parte decisionale del nostro cervello”.

In una pubblicazione dell’Università di Harvard infatti viene spiegato che per molte donne, l’ansia aumenta durante la perimenopausa. Fattori di stress comuni durante quel periodo, come l’avere genitori anziani, si aggiungono agli effetti dell’immersione degli ormoni. “È quella sensazione di ‘non riesco a spegnere il cervello’. È davvero inquietante perché vanno a letto e non riescono ad addormentarsi, quindi sono più stanchi, lunatici e irritabili il giorno dopo”, spiega. L’oscuramento della corteccia prefrontale consente alle persone di calmarsi.

Le vampate di calore, spesso citate come il sintomo più comune della menopausa, non sono migliorate molto dall’uso di cannabis, secondo gli intervistati. Anche questo ha senso, dice il dottor Hirsch, perché non si ritiene che l’ipotalamo – la regione del cervello considerata il termostato del corpo – sia significativamente influenzato dal farmaco.

Le conclusioni degli autori

Secondo i ricercatori: “L’attuale studio indica che molte persone stanno attualmente utilizzando prodotti di cannabis medica disponibili in commercio come trattamento aggiuntivo per i sintomi correlati alla menopausa attraverso una varietà di diverse modalità di utilizzo. Le indicazioni più comunemente riportate sono state disturbi del sonno e umore/ansia legati alla menopausa, indicando che questi sintomi potrebbero essere obiettivi per futuri studi clinici di terapie a base di cannabinoidi. In particolare, i partecipanti in perimenopausa hanno riportato una gravità e una prevalenza significativamente maggiori di sintomi dell’umore/ansia, nonché una maggiore approvazione dell’uso di cannabis medica per alleviare questi sintomi, indicando una significativa necessità di sollievo dai sintomi in questo gruppo. Nel complesso, la ricerca futura dovrebbe continuare a esaminare l’uso di cannabis medica per i sintomi correlati alla menopausa, compresa la valutazione di come i profili di cannabinoidi unici, le modalità di utilizzo e altre caratteristiche di utilizzo di cannabis medica influiscano sulla sicurezza e sull’efficacia”.

