Cannabis e connessione mente-corpo

"Per connessione mente-corpo si intende la relazione stretta che c'è tra cervello e organi. Il corpo, come dico sempre, non fa nulla che il cervello non voglia e di conseguenza ogni sintomo e malattia ha una sua precisa decodifica dimostrabile al 100% che risiede nei relè cerebrali relativi".

La cannabis e il rapporto mente-corpo raccontati dalla dottoressa Elisabetta Camporese, medico di Clinn, che sottolinea: "In questo modo possiamo avere una diversa consapevolezza della nostra malattia, o del nostro sintomo, che altro non è che un sistema d'adattamento per permetterci di sopravvivere meglio a una determinata situazione vissuta in modo conflittuale, e quindi stressante, che ha portato dei cambiamenti a livello organico, esplicitati dai sintomi o da una vera e propria diagnosi".

"La cannabis, essendo in grado di interagire con i recettori presenti nel sistema nervoso centrale e periferico e in quello immunitario, è in grado di equilibrare il sistema neurovegetativo".