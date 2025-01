Cannabis e guida: il quiz per aiutare i pazienti

Un quiz per informare i pazienti su cannabis, guida e prescrizione

Il nuovo Codice della strada ha introdotto diverse notività per la guida sotto effetto di stupefacenti, come la cannabis, senza però considerare i pazienti che li assumono dietro prescrizione medica.





La situazione attuale prevede che chi viene fermato e trovato positivo ai cannabinoidi, che rimagono nel corpo per più giorni dopo l'assunzione, rischia la revoce della patente e la sospensione per 3 anni, arresto e detenzione fino a 1 anno, e fino a 6mila euro di multa. Nonostante le rassicurazioni arrivate dal ministero dei Trasporti, che ha annunciato un tavolo tecnico per risolvere la questione che non è però stato ancora convocato, ad oggi per i pazienti non ci sono tutele, nonostante la prescrizione medica.

Nonostante le polemiche, la situazione negli ultimi giorni è rimasta invariata, senza nessuna novità da parte del governo. Ecco perché le associaizoini di pazienti hanno presentato una diffida al governo, chiedendo urgentemente la convocazione del tavolo annunciato.



Per informare i pazienti della situazione, e per spiegare come fare ad iniziare il percorso per essere riconosciuti ufficialmente come pazienti ed ottenere una prescrizione medica, abbiamo messo a punto il quiz che trovate cliccando qui.

In questo file è possibile leggere le differenze: tra vecchio e nuovo codice della strada: Download documento



Redazione di Cannabisterapeutica.info