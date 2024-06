La cannabis può proteggere dal cancro alla prostata?

Gli utilizzatori di cannabis hanno un tasso significativamente più basso di cancro alla prostata auto-riferito

Uno studio recente basato sui dati del National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) sugli uomini negli Stati Uniti ha trovato una possibile associazione tra l'uso di cannabis e tassi più bassi di cancro alla prostata. Nello studio pubblicato sulla rivista Biomedicines, gli scienziati hanno osservato che gli individui che erano ex utilizzatori di cannabis avevano un tasso significativamente più basso di cancro alla prostata auto-riferito.

Cancro alla prostata: una minaccia globale

Il cancro alla prostata è la seconda forma più comune di cancro e la quinta causa principale di morte associata al cancro negli uomini a livello mondiale, con circa 1,4 milioni di nuovi casi e 375mila decessi ogni anno.

Potenziali effetti protettivi della cannabis

Mentre gli studi preclinici hanno dimostrato effetti antitumorali dei cannabinoidi nel cancro alla prostata, secondo gli autori il potenziale rischio ridotto legato all'uso regolare di cannabis è un'area che rimane "sottostudiata".

Il team di ricerca ha condotto uno studio trasversale utilizzando i dati del National Survey on Drug Use and Health raccolti da oltre 2.500 partecipanti tra il 2002 e il 2020. La maggior parte dei partecipanti aveva 65 anni o più e il 36% ha riferito di avere una diagnosi di cancro alla prostata al momento dell'intervista.

Cannabis e riduzione del cancro alla prostata

Nel campione completo, poco più della metà (53,4%) ha riferito di non aver mai usato cannabis, il 40,8% si è identificato come ex utilizzatore, e il 5,8% ha dichiarato di essere consumatore attuale. I ricercatori hanno trovato una riduzione combinata del 21% del cancro alla prostata tra i consumatori di cannabis rispetto ai non utilizzatori. Più specificamente, c'è stata una riduzione del 22% tra i consumatori di cannabis di 65 anni, rispetto ai loro coetanei non utilizzatori, un effetto che non è stato osservato significativamente nel gruppo di età più giovane (50-64 anni).

Le analisi dei risultati hanno suggerito che gli ex utilizzatori di cannabis hanno riportato una "prevalenza significativamente inferiore di cancro alla prostata rispetto ai non utilizzatori". Sebbene i tassi auto-riferiti di cancro alla prostata tra gli utilizzatori attuali tendessero verso una minore prevalenza, questo non era statisticamente significativo, affermano gli autori.

"I nostri risultati forniscono dati corroborativi da un grande sondaggio nazionale basato sulla popolazione per rafforzare il corpo di prove esistente che suggerisce un ruolo potenzialmente protettivo della cannabis contro lo sviluppo del cancro alla prostata," affermano i ricercatori nelo studio.

"Poiché la cannabis medica viene utilizzata sempre più frequentemente nei pazienti oncologici per il controllo del dolore, nausea e dolore addominale, e quasi la metà degli oncologi riferisce di prescrivere marijuana medica ai pazienti a un certo punto della loro pratica, studi prospettici futuri nei pazienti su cannabis medica potrebbero facilitare la nostra ulteriore comprensione delle potenziali proprietà anticancro."

Limitazioni dello studio

Lo studio presenta alcune limitazioni, tra cui il fatto che i dati sono stati raccolti in gran parte da partecipanti bianchi non ispanici con poca rappresentanza di altre etnie. Tuttavia, gli autori ritengono che sia il primo a indagare l'associazione tra uso di cannabis e cancro alla prostata in una vasta coorte, utilizzando "un sondaggio nazionale focalizzato sul gruppo a rischio della popolazione maschile anziana".

La cannabis come coadiuvante nel trattamento del cancro

Al di là di questo studio, e di molti altri che evidenziano le potenzialità anticancro di diversi cannabinoidi in diversi tipi di tumore a livello preclinico, rendendo necessario uno sviluppo dell a ricerca a livello clinico, la cannabis - già oggi - è ampliamente utilizzata nei pazienti oncologici.

I principi attivi della pianta, infatti, aiutano i pazienti a gestire gli effetti collaterali di terapie come chemio e radioterapia, riducendo il dolore, limitando nausea e vomito, facendo tornare l'appetito, e permettendo un miglior sonno e una migliore qualità della vita, compatibilmente con tutti i disagi che porta la patologia.