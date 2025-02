Cannabis, tamponi vaginali e cerotti: i metodi di somministrazione che non ti aspetti

Il farmacista Matteo Mantovani racconta le forme di dispensazione di cannabis meno comuni

L'uso della cannabis terapeutica sta evolvendo rapidamente, portando con sé metodi di somministrazione sempre più innovativi e specifici. Oltre ai tradizionali oli, infiorescenze da vaporizzare e capsule, oggi si esplorano anche soluzioni uniche come i tamponi vaginali e i cerotti transdermici.

Questi metodi, poco noti ma promettenti, offrono nuove opportunità di trattamento per condizioni specifiche, migliorando l’assorbimento dei principi attivi e riducendo al minimo gli effetti collaterali. Scopriamo insieme come funzionano questi metodi e per quali condizioni potrebbero rivelarsi utili.

Tamponi vaginali alla cannabis: un aiuto per dolori e infiammazioni locali

I tamponi vaginali alla cannabis sono un’opzione pensata principalmente per chi soffre di dolori cronici pelvici, infiammazioni e dismenorrea (dolori mestruali). La somministrazione vaginale permette alla cannabis di agire direttamente nella zona del dolore, favorendo un effetto localizzato e rapido, poiché i principi attivi vengono assorbiti direttamente attraverso le mucose vaginali.

Come funzionano?

I tamponi vaginali sono realizzati con una miscela di THC e CBD, i principali principi attivi della cannabis medica. Una volta inseriti, i principi attivi si legano ai recettori endocannabinoidi presenti nei tessuti vaginali e pelvici, aiutando a ridurre l'infiammazione, il dolore e lo spasmo muscolare. Diversi studi mostrano che il CBD, in particolare, ha un forte potere anti-infiammatorio, mentre il THC può contribuire al rilassamento muscolare e al controllo del dolore.

Differenza fra tamponi vaginali e ovuli vaginali: ecco cosa intendiamo.

Si differenziano per forma e struttura infatti

Tamponi vaginali alla cannabis: hanno una struttura simile ai tamponi tradizionali, ovvero un piccolo cilindro assorbente che viene imbevuto o arricchito con cannabinoidi (principalmente CBD e/o THC). La cannabis viene rilasciata gradualmente per contatto diretto con le mucose vaginali durante il tempo di utilizzo.

alla cannabis: hanno una struttura simile ai tamponi tradizionali, ovvero un piccolo cilindro assorbente che viene imbevuto o arricchito con cannabinoidi (principalmente CBD e/o THC). La cannabis viene rilasciata gradualmente per contatto diretto con le mucose vaginali durante il tempo di utilizzo. Ovuli vaginali alla cannabis: Sono piccoli "capsule" solide di forma ovale o a cono, generalmente composte da burro e oli vegetali o altri agenti solidificanti che contengono cannabinoidi. Si sciolgono a contatto con il calore del corpo, rilasciando lentamente i principi attivi nell’area pelvica.

Per chi sono indicati i tamponi vaginali?

I tamponi vaginali alla cannabis terapeutica possono essere indicati per:

Dismenorrea grave e dolori mestruali intensi.

Endometriosi.

Infiammazioni pelviche croniche.

Sindrome del colon irritabile (nelle manifestazioni legate al dolore pelvico)

Essendo un metodo ancora poco diffuso, è importante che l'uso di tamponi vaginali alla cannabis sia concordato con un medico specialista, soprattutto per valutare il dosaggio più adeguato e monitorare l’efficacia e la sicurezza del trattamento.

Cerotti transdermici alla cannabis: rilascio continuo e controllato

I cerotti transdermici sono un altro metodo innovativo per la somministrazione della cannabis. Questo sistema permette un rilascio graduale e continuo dei principi attivi, offrendo un effetto prolungato e stabile per diverse ore. È particolarmente utile per chi ha bisogno di un sollievo costante dal dolore o da altre condizioni senza dover assumere più dosi al giorno.

Come funzionano?

Il cerotto viene applicato sulla pelle, da cui i principi attivi vengono assorbiti attraverso il derma e rilasciati lentamente nel flusso sanguigno. Questo permette al CBD e al THC di entrare direttamente nel circolo sistemico, evitando il tratto digestivo e riducendo il rischio di effetti collaterali gastrointestinali. A differenza delle forme orali, il cerotto consente una biodisponibilità elevata, poiché i cannabinoidi bypassano il metabolismo epatico.

Per chi sono indicati?

I cerotti transdermici alla cannabis possono essere indicati per:

Dolori cronici, come quelli dovuti ad artrite, fibromialgia e lesioni nervose ma anche endometriosi.

Spasticità muscolare e rigidità.

Ansia e disturbi dell'umore (quando è richiesta una somministrazione graduale e prolungata di CBD).

Sindrome premestruale e dolori mestruali.

I cerotti offrono un’opzione comoda per chi ha difficoltà ad assumere farmaci per via orale o per chi ha bisogno di un effetto terapeutico costante nel corso della giornata.

I vantaggi di tamponi vaginali e cerotti alla cannabis

L’uso di tamponi vaginali e cerotti alla cannabis comporta alcuni vantaggi rispetto alle modalità di somministrazione più tradizionali:

Effetto localizzato e rilascio prolungato: I tamponi vaginali agiscono direttamente sulla zona del dolore, mentre i cerotti garantiscono un rilascio graduale e duraturo, riducendo la necessità di dosi frequenti.

Riduzione degli effetti collaterali sistemi: Questi metodi riducono gli effetti collaterali gastrointestinali e limitano l’impatto sul sistema nervoso centrale, favorendo un trattamento mirato e meno invasivo.

Assorbimento migliorato: Entrambi i metodi sfruttano l'assorbimento diretto dei principi attivi, garantendo un'efficacia elevata grazie alla penetrazione attraverso mucose e derma.

Conclusione

La ricerca continua sulla cannabis terapeutica sta aprendo la strada a metodi di somministrazione sempre più personalizzati e mirati. Tamponi vaginali e cerotti transdermici rappresentano soluzioni innovative per chi cerca un’alternativa alle modalità tradizionali, garantendo effetti mirati e un migliore controllo del dolore. Questi metodi, ancora poco noti, hanno il potenziale di migliorare la qualità di vita di molti pazienti che soffrono di condizioni croniche e debilitanti.

L’attenzione verso queste soluzioni è in crescita, e confidiamo che l'uso di tamponi vaginali e cerotti alla cannabis possa essere sempre più considerato un valido supporto nella gestione del dolore e nella ricerca di un benessere complessivo.