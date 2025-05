Cannabis terapeutica in Danimarca: da sperimentazione a diritto consolidato

Danimarca: finisce il progetto pilota inaugurato nel 2018 e la legge sulla cannabis medica diventerà permanente dal 2026

Nel gennaio 2018, la Danimarca ha avviato un programma pilota quadriennale per l'uso medico della cannabis, destinato a pazienti affetti da patologie gravi come sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale, dolore cronico e nausea da chemioterapia.Il progetto, inizialmente previsto fino al 2021, è stato successivamente esteso fino alla fine del 2025, coinvolgendo circa 1.800 pazienti e generando oltre 20mila prescrizioni.

Cannabis in Danimarca: la svolta legislativa

Il 24 aprile 2025, il Parlamento danese ha approvato la legge L135, che rende permanente il programma di cannabis medica a partire dal 1° gennaio 2026.Questa decisione garantisce stabilità normativa per pazienti, medici e aziende del settore, confermando l'impegno del governo nel fornire alternative terapeutiche efficaci, concretizzando un impegno che il governo si era assunto già dal 2024.

La nuova legislazione introduce diverse novità:

Linee guida aggiornate : l'agenzia danese per i medicinali fornirà indicazioni più chiare ai medici per la prescrizione di cannabis terapeutica.

Revisione dei criteri di guida : l'autorità per la sicurezza dei pazienti aggiornerà i criteri relativi alla guida per i pazienti in trattamento con cannabis.

Sussidi confermati: il rimborso del 50% per i prodotti a base di cannabis medica rimarrà invariato.​

Sfide e prospettive

Nonostante la legalizzazione permanente, permangono alcune criticità, come un sistema di rimborso considerato inadeguato da operatori del settore e pazienti.Aziende come DanCann Pharma sperano che le autorità considerino le raccomandazioni emerse durante la consultazione pubblica per migliorare ulteriormente il quadro normativo.

La decisione danese potrebbe influenzare altri Paesi europei, tra cui l'Italia, dove l'accesso alla cannabis terapeutica rimane complesso nonostante la legalizzazione avvenuta dieci anni fa.La Danimarca si conferma come un modello di riferimento per l'integrazione della cannabis medica nel sistema sanitario nazionale.



La legalizzazione definitiva della cannabis medica in Danimarca rappresenta un passo significativo verso un accesso più equo e regolamentato a trattamenti alternativi.Resta da vedere come il Paese affronterà le sfide ancora presenti e se altri Stati seguiranno il suo esempio.