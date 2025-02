Cannabis terapeutica e insonnia in menopausa

I consigli del farmacista Marco Ternelli per il trattamento dell'insonnia con la cannabis, in una condizione particolare come la menopausa

La menopausa rappresenta un momento significativo nella vita di una donna, caratterizzato da cambiamenti ormonali responsabili di numerosi sintomi, spesso debilitanti, come vampate di calore, ansia e insonnia. Anche in questo contesto, la cannabis terapeutica può rappresentare una possibile soluzione, in particolare quando si parla di insonnia, un disturbo che incide notevolmente sulla qualità della vita delle donne in questa fase delicata della vita.

Cause dell’insonnia in menopausa

L’insonnia è disturbo caratterizzato da difficoltà ad addormentarsi e/o risvegli notturni frequenti, ed è piuttosto comune nelle donne in menopausa e nel periodo post menopausa. La causa può essere attribuita alla comparsa di vampate di calore e sudorazione notturna che compromettono la qualità del sonno e alle fluttuazioni ormonali tipiche del climaterio. In particolare, la riduzione di estrogeni può impattare notevolmente sul sonno, rendendo più difficile la fase di addormentamento e il sonno più disturbato. Inoltre, questa differente modulazione ormonale è responsabile anche dell’alterazione dell’umore, nonché della comparsa di stati d’ansia i quali a loro volta possono compromettere la qualità del sonno.

Come può la cannabis terapeutica alleviare l’insonnia in menopausa

I due principali fitocannabinoidi presenti nella Cannabis, il THC (tetraidrocannabinolo) e il CBD (cannabidiolo) interagiscono con il nostro sistema endocannabinoide il quale regola molteplici funzioni, tra cui il sonno e l'umore. Ecco perché possono rivelarsi utili per migliorare la gestione dei sintomi durante la menopausa. In particolare, il THC (a basse dosi) favorisce l'addormentamento, riducendo il tempo necessario per prendere sonno, mentre il CBD contribuisce ad una migliore qualità del sonno grazie al suo effetto calmante e ansiolitico.

Seppur ad oggi gli studi siano ancora pochi sul rapporto diretto Cannabis e menopausa, i risultati di quelli presenti sono piuttosto promettenti e dimostrano che:

il CBD può alleviare stati di stress e ansia nelle donne in menopausa, migliorando anche se indirettamente, la qualità del sonno.

grazie all’interazione con i recettori serotoninergici, favorendo la regolazione della serotonina (neurotrasmettitore associato al benessere e alla felicità) CBD e THC possono contribuire a ripristinare i ritmi circadiani, e sembra soprattutto quando assunti insieme alla melatonina (posizione ad oggi controversa).

Modalità di utilizzo e sicurezza della cannabis terapeutica in menopausa

Per favorire il rilassamento e migliorare la qualità del sonno, le vie di somministrazione maggiormente consigliate sono quella orale e quella inalatoria.

Tra le forme farmaceutiche per vie orale, gli oli e le capsule orali decarbossilate sono caratterizzate da un rilascio prolungato (gli oli in misura maggiore rispetto alle capsule) pertanto sono più adatte per favorire unsonno continuo e ristoratore. La via inalatoria, tuttavia, offre un effetto più rapido ma allo stesso tempo di breve durata, ottima per chi vuole un addormentamento immediato o in caso di risvegli notturni.

Per quanto riguarda i dosaggi, ad oggi non ci sono dati a sufficienza per poterli standardizzare, specialmente quando la cannabis è utilizzata in menopausa e per il trattamento dell’insonnia. Solitamente per favorire il sonno si utilizzano bassi dosaggi di THC (esempio: 0.5 mg – 1 mg – max 2.5 mg), mentre per il CBD possono servire dosaggi più elevati (es. 20 mg – 40 mg – eccetera).

La posologia nonché il dosaggio di cannabis contenuto nella forma farmaceutica devono essere sempre stabiliti dal medico in base alle caratteristiche individuali del paziente. È fondamentale iniziare con dosi basse, incrementandole gradualmente sotto supervisione medica in modo da minimizzare i possibili effetti collaterali come ad esempio la sonnolenza diurna.

