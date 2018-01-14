CBD per i cani: un aiuto contro l'aggressività

Una nuova analisi del Dog Aging Project, condotta su oltre 47mila cani, mostra un’associazione tra uso prolungato di CBD e una diminuzione dell’aggressività

Negli ultimi anni l’uso di prodotti a base di CBD (cannabidiolo) nei cani è diventato sempre più diffuso: molti proprietari cercano sollievo per disturbi fisici (dolore, infiammazione), ma la domanda - sempre più frequente - è un’altra: può il CBD migliorare anche il comportamento degli amici a quattro zampe? Una recente ricerca accende una luce interessante su questo tema.

CBD e cani, lo studio su Frontiers

La ricerca, condotta nell’ambito del Dog Aging Project e pubblicata su Frontiers in Veterinary Science, ha raccolto dati tra il 2019 e il 2023 da 47.355 cani. I proprietari hanno compilato ogni anno questionari su dieta, salute, comportamento e uso di integratori, incluso l’uso di prodotti a base di cannabidiolo (CBD) o derivati della canapa.



I ricercatori hanno distinto tra cani che ricevevano CBD frequentemente (“supplemento quotidiano” o “medicazione non-prescritta”) o sporadicamente, e quelli che non ne facevano uso. Per gli animali che assumevano CBD in modo costante per almeno due anni, è stata analizzata l’evoluzione del loro comportamento nel tempo.



Meno aggressività nel tempo: i risultati

Secondo lo studio, i cani che ricevevano regolarmente integratori a base di CBD tendevano inizialmente a mostrare livelli di aggressività simili o leggermente superiori a quelli dei cani “non-CBD”. Ma — e questo è l’aspetto sorprendente — con l’uso continuativo nel corso degli anni, la intensità dei comportamenti aggressivi è diminuita progressivamente. “Dal punto di vista comportamentale, i cani ai quali vengono somministrati prodotti a base di CBD per molti anni risultano inizialmente più aggressivi rispetto ai cani che non ricevono tali prodotti, ma la loro aggressività diventa meno intensa nel tempo",scrivono i ricercatori, sottolineando che questo “calo” dell’aggressività fa emergere un potenziale uso del CBD come supporto a problemi comportamentali nei cani.

Secondo i dati del DAP, il CBD tende ad essere somministrato con maggiore frequenza a cani più anziani o con problemi di salute cronici — come demenza, osteoartrite, cancro, disordini gastrointestinali. Ma il CBD non va considerato come “cura miracolosa”: dovrebbe essere un’opzione complementare, insieme a una gestione comportamentale, un adeguato ambiente e sotto supervisione veterinaria.