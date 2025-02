ecopassion®: un impegno per la natura e il tuo benessere

La cooperativa sociale ecopassion® e i suoi prodotti declinati nelle linee phytoCOMPLETE, Plus e Pommade

Dal 2012, ecopassion® coltiva la sua canapa e le sue erbe medicinali in modo sostenibile, valorizzando le antiche tradizioni erboristiche dell’Alto Adige. Ogni prodotto è il frutto di un processo artigianale, dalla coltivazione biologica all’estrazione dei principi attivi con tecnologie all’avanguardia, garantendo sempre estratti dalla massima biodisponibilità.

La nostra cooperativa sociale, una piccola realtà manifatturiera 100% altoatesina, si impegna a creare alternative naturali e funzionali ai prodotti industriali, puntando sulla massima qualità e unicità. Per raggiungere questi obiettivi, collaboriamo costantemente con professionisti della salute e ascoltiamo attentamente i feedback dei nostri clienti, sviluppando così nuovi prodotti e migliorando continuamente la nostra offerta.

L’effetto entourage: il segreto delle nostre formule

Ciò che rende unici tutti i nostri prodotti è la sinergia tra i diversi principi attivi naturali. Le nostre formule combinano cannabinoidi (CBD, CBDA, CBN, CBNA, CBGA, CBG …) e olio di semi di canapa in due varianti: a spettro pieno, con un tenore di THC inferiore allo 0,2% secondo la legge 242/2016, e formule prive di THC potenziate con piante officinali selezionate. Tutte queste sinergie creano un effetto entourage che potenzia i benefici per la salute, offrendo risultati superiori rispetto ai singoli componenti isolati.

Cos’è l’effetto entourage?

È un fenomeno naturale per cui i composti presenti in una pianta agiscono in modo sinergico, potenziando reciprocamente i loro effetti. Nei nostri prodotti, questo si manifesta sia nell’interazione tra i cannabinoidi, sia nella loro combinazione con le piante officinali, creando un complesso benefico per l’organismo.

Perché scegliere la nostra linea phytoCOMPLETE?

I nostri estratti grezzi di canapa a spettro pieno della linea ecopassion® phytoCOMPLETE sono ottenuti in forma naturale e aminoacida, diluiti in olio di semi di canapa certificato BIO di propria produzione. Le formule sono ulteriormente potenziate con isolati di origine vegetale organica. Gli estratti, di massima purezza e privi di contaminazioni da solventi, raggiungono una concentrazione fino al 98% di principi attivi, garantendo un tenore di THC inferiore allo 0,2%.

Il nostro CBDA, in forma pura, è la base di tutti i nostri prodotti phytoCOMPLETE a base di CBG, CBD e CBN, rendendo la nostra linea unica nel suo genere. Questo mix di ingredienti preziosi amplifica i benefici per il vostro benessere. La gamma include prodotti a base di CBDA, CBG e CBD in diverse percentuali, oltre a un mix di CBD e CBN, ideati per rispondere a un’ampia varietà di esigenze e sintomatologie.

Perché scegliere la linea Plus?

I nostri prodotti ecopassion® della linea Plus, come tutti i nostri prodotti, sono formulati con il massimo rigore e garantiscono l’assenza totale di THC. Questo consente ai nostri consumatori di beneficiare di tutti i benefici per la salute offerti dai nostri prodotti, senza doversi preoccupare di eventuali conseguenze legali e sanzioni pesanti.

La linea Plus di ecopassion® propone una vasta gamma di prodotti naturali e sicuri, progettati per migliorare la nostra qualità di vita.

* Easy: Con CBD, Luppolo, Melissa e Lavanda, ideale per favorire il rilassamento mentale e fisico.

* Good Night: Con CBD, CBN, Luppolo, Melissa e Lavanda, aiuta a garantire un sonno più profondo, ridurre lo stress e promuovere il benessere generale.

* Lady e Young Lady: Formulati specificamente per le donne, offrono supporto durante la menopausa e favoriscono il benessere femminile.

* Aua: Con CBD, Boswellia, Tea Tree e Limone, allevia i disturbi articolari e contrasta le infiammazioni.

* G-Flora: Grazie a CBG, Achillea, Calendula, Noce e Probiotici, favorisce l’equilibrio della flora batterica intestinale.

* Re-Sport: Con CBD, CBN, Zenzero, Acmella e Boswellia, supporta la ripresa muscolare e allevia le tensioni fisiche.

Perché scegliere la linea Pommade?

Per chi ha problemi di pelle abbiamo realizzato la linea ecopassion® CBD Pommade fonctionnelle. Questa gamma combina preziosi elementi alpini che lavorano in sinergia per esaltare le straordinarie proprietà della canapa. Grazie alla capacità del CBD di penetrare efficacemente nella pelle, queste creme naturali agiscono in profondità, promuovendo tra l’altro il rilassamento muscolare, l’idratazione e il rinnovamento cutaneo, oltre a offrire una potente azione antinfiammatoria.

Per potenziare questi effetti, abbiamo arricchito tutta la linea con il nostro olio di semi di canapa, ricco di acidi grassi essenziali. Questo ingrediente prezioso nutre e idrata la pelle e agisce come vettore, favorendo ulteriormente l’assorbimento del CBD e degli altri principi attivi presenti nella formulazione.

Le nostre creme funzionali sono prive di THC e caratterizzate da un’alta concentrazione di principi attivi vegetali. Inoltre, non contengono petrolati, oli minerali, coloranti sintetici o parabeni e sono dermatologicamente testate.

Dall’azione lenitiva e tonificante alla prevenzione e al trattamento di infiammazioni cutanee e altre problematiche della pelle, la nostra linea Sport hot/cold/extra, VX, PX e VX offre soluzioni efficaci per ogni esigenza, garantendo un profondo benessere e sollievo per la vostra pelle.

