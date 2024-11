Germania: cambia la prescrizione di cannabis mentre il mercato supera i 400 milioni di euro

Il mercato della cannabis medica in Germania dovrebbe attestarsi sui 420 milioni di euro nel 2024 per superare il miliardo entro il 2028

Nato anni dopo quello italiano, il mercato della cannabis medica in Germania è ormai ampiamente il più sviluppato in Europa, con il nuovo recordi 420 milioni di euro di fatturato che dovrebbe raggiungere entro la fine dell'anno.

Ed è in continua crescita, visto che gli analisti prevedono che possa superare la quota di 1 miliardo di euro entro il 2028, quindi più che raddoppiando nei prossimi 4 anni.



Le stime economiche arrivano dal The German Cannabis report, pubblicato di recente dagli analisti inglesi di Prohibition Partners, nel quale si sottolinea che la crescita è alimentata da diversi fattori, tra cui la rimozione della cannabis dall'elenco tedesco degli stupefacenti, attenuando così i precedenti colli di bottiglia associati alla sua gestione, distribuzione, dispensazione e prescrizione e portando alla crescita dei pazienti.

Inoltre, il BfArM (Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici) ha rimosso la procedura di gara per la coltivazione nazionale di cannabis medica, consentendo ai nuovi coltivatori di richiedere una licenza per coltivare nel paese, aprendo il mercato a una maggiore concorrenza. Il volume di cannabis medica venduta nelle farmacie è aumentato di circa il 30% nel terzo trimestre del 2023 rispetto al terzo trimestre del 2022. Il numero di pazienti è ulteriormente aumentato in modo significativo in seguito all'attuazione delle nuove leggi sulla cannabis nell'aprile 2024.

Prescrizione di cannabis terapeutica in Germania: le nuove regole

La Germania ha un quadro di rimborso consolidato per i trattamenti di cannabis medica da parte delle assicurazioni sanitarie statutarie. Questo sostegno pubblico ha rappresentato circa la metà del mercato fino al 2023.

A luglio 2024 il Comitato misto federale tedesco (G-BA) ha approvato proposte per semplificare il processo di rimborso, che probabilmente faciliterà ulteriormente l'accesso a diversi pazienti man mano che la cannabis medica diventa più conveniente, eliminando la necessità di approvazione da parte dell'assicurazione prima della prescrizione.

Quindi i dottori tedeschi sono ora in grado di prescrivere tramite assicurazione sanitaria senza dover aspettare l'approvazione preventiva, una mossa che, secondo il Comitato, potrebbe avere un "effetto importante su praticamente l'intero mercato tedesco perché improvvisamente le assicurazioni sanitarie obbligatorie sono tenute a farsi carico del costo della cannabis terapeutica".

E l'esplosione del mercato tedesco della cannabis terapeutica e l'emergere di una serie di cliniche di telemedicina non sono solo redditizie per le aziende dedicate alla cannabis, ma anche per le farmacie locali che distribuiscono, che attualmente nel Paese sono circa 3mila.