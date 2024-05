Germania: la legalizzazione della cannabis ha portato un aumento esponenziale dei pazienti

In un mese decine di migliaia di pazienti cannabis in più

Il primo aprile in Germania è stata approvata la legge sulla cannabis nota come CanG che, oltre a permettere ai cittadini di coltivare fino a 3 piante per famiglia e detenere fino a 25 grammi di cannabis in pubblico, ha autorizzato la creazione di Cannabis Social Club e semplificato la normativa per la prescrizione di cannabis terapeutica.

Un cambiamento che aveva portato gli analisti a prevedere un aumento dei pazienti in seguito all'approvazione della legge, anche se nemmeno loro si aspettavano una crescita così rapida e in così poco tempo.

Cambiano le regole: l'impatto sulla cannabis medica

La norma che ha favorito questo cambiamento è il fatto che la cannabis, grazie all'approvazione della nuova legge, è stata tolta dall'eleco degli stupefacenti, semplificando di molto la procedura per la prescrizione e l'ottenimento di farmaci a base di cannabis.



In precedenza, i medici prescrittori si trovavano ad affrontare notevoli ostacoli burocratici in ogni fase, dovendo richiedere una prescrizione per uno stupefacente. E anche le farmacie che sceglievano dispensarla dovevano affrontare un carico di lavoro considerevole.

Ora, affinché un paziente possa accedere alla cannabis terapeutica, deve semplicemente partecipare a una breve consultazione iniziale con il proprio medico e può ottenere un “certificato di acquisto” per una prescrizione privata, che gli consente di acquistare cannabis dalla farmacia locale.

Il boom della telemedicina

Il percorso della telemedicina per accedere a cannabis e derivati con le nuove regole è diventato più semplice e più vantaggioso dal punto di vista economico.



Da quanto riportaBusiness of Cannabis, molte aziende ora offrono queste consulenze, che possono richiedere anche solo 10 minuti, online, e le loro prescrizioni possono essere ordinate per posta a casa loro o in una farmacia di loro scelta.

La Germania conta attualmente circa 300mila pazienti che fanno uso di cannabis, circa la metà dei quali ottiene il rimborso parziale o totale dei costi tramite l’assicurazione sanitaria. Tuttavia, con la semplificazione dell’accessibilità e con molte cliniche di telemedicina che offrono consulenze e prezzi dei prodotti convenienti, gruppi di nuovi pazienti scelgono di pagare i propri farmaci senza passare dall'assicurazione.

Intanto la crescita è esponenziale: secondo Finn Age Hänsel, amministratore delegato di Sanity Group, dall'inizio di aprile all'inizio di maggio ci sarebbero ben 70mila nuovi pazienti. In un'intervista con la testata tedesca DAZ, Cantourage, che possiede la piattaforma di telemedicina Telecan e offre consulenze online per 49 euro, ha confermato che le registrazioni sono aumentate di oltre il 300% su base settimanale nel mese di aprile. "Le telecliniche online come Algea Care in particolare hanno trattato circa 100mila pazienti nelle prime due settimane dalla riclassificazione, il che pone sfide alle farmacie a livello nazionale", afferma David Henn, CEO di Cannamedical Pharma.

Alex Khourdaji, analista senior di Prohibition Partners, ha dichiarato a Business of Cannabis: “La legge MedCanG ha certamente rimosso molti oneri associati all’accesso alla cannabis medica e alle prescrizioni per i pazienti. Ciò ha creato una strada per gli utenti adulti che tradizionalmente usano la cannabis per scopi ricreativi ma hanno anche beneficiato delle sue proprietà mediche. Si può sostenere che il facile accesso alla cannabis terapeutica è simile a quello visto una volta negli stati degli Stati Uniti come la California, dove i consumatori adulti avrebbero intrapreso il percorso della cannabis terapeutica per ricevere cannabis legale, anche se in un panorama più sofisticato e digitale".