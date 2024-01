Laboratorio galenico: cosa serve per preparare terapie personalizzate a base di cannabis medica

Tutto ciò che serve per garantire la somministrazione di terapie sicure

Negli ultimi anni, il mondo medico ha assistito a un crescente interesse e riconoscimento delle terapie galeniche, un approccio alla preparazione personalizzata dei farmaci che si è rivelato prezioso in molte discipline.

Si è registrata una crescente esigenza di trattamenti sempre più personalizzati e una continua ricerca di soluzioni efficaci per condizioni mediche specifiche. Ciò è particolarmente evidente nel campo della cannabis medica, dove la complessità delle preparazioni richiede un approccio su misura per ottenere risultati ottimali. Le terapie galeniche hanno visto una rinascita nel contesto delle esigenze mediche moderne, grazie appunto all'impiego della cannabis medica, che ha portato a un'evoluzione del panorama terapeutico. Questo cambiamento ha richiesto un adeguamento nei laboratori galenici e della conoscenza dei farmacisti, che devono ora rispondere a esigenze specifiche legate alla produzione di farmaci derivati dalla cannabis. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente l'allestimento di un laboratorio galenico dedicato a tali terapie, seguendo scrupolosamente le Norme di Buona Preparazione (NBP) stabilite dalla Farmacopea ufficiale.

È importante specificare che la diversità delle preparazioni, dalla semplice cartina alla complessa estrazione alcolica, richiede una conoscenza approfondita della materia prima, nelle tecniche di lavorazione di essa che sono in costante aggiornamento e nell’attrezzatura all’avanguardia che permettono di ottenere una terapia finale di altissima qualità ed efficacia terapeutica.

La scelta della farmacia giusta diventa una decisione di rilevante importanza. In un settore che richiede competenza tecnica, attrezzature specifiche, operatori propriamente formati e rispetto delle norme e delle procedure, è fondamentale selezionare attentamente la farmacia per garantire trattamenti sicuri ed efficaci.

L'esperienza, la conoscenza scientifica, il rispetto delle procedure e la conformità alle norme della Farmacopea sono essenziali per garantire la qualità e la sicurezza delle terapie preparate.

Laboratorio galenico: le Norme di Buona Preparazione (NBP):

Le NBP fungono da guida fondamentale per la farmacia galenica e, nel contesto delle terapie a base di cannabis, diventano ancora più cruciali. Regolamentando i flussi di lavoro, la gestione delle materie prime e la pulizia degli ambienti, queste norme garantiscono la coerenza e la qualità delle terapie, rispettando gli standard richiesti per la sicurezza e l'efficacia dei prodotti.

Alcune delle Norme di Buona Preparazione principali riguardano ad esempio:

linee guida sulla selezione, stoccaggio e manipolazione sicura delle materie prime utilizzate nella preparazione dei farmaci. Controllo Qualità: norme per l'implementazione di controlli di qualità durante tutte le fasi del processo, inclusa l'analisi delle materie prime e dei prodotti finiti.

indicazioni dettagliate sulle pratiche di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature per prevenire contaminazioni e garantire condizioni igieniche. Calibrazione degli Strumenti: procedure per la calibrazione regolare degli strumenti utilizzati nel laboratorio, come bilance e strumenti di misurazione, per garantire risultati accurati.

norme per garantire condizioni ambientali controllate, inclusi aspetti come temperatura, umidità e illuminazione, per preservare l'integrità dei materiali e dei prodotti. Ricerca e Sviluppo: sezione dedicata alla gestione delle attività di ricerca e sviluppo, inclusa la documentazione e la registrazione di nuovi processi o formulazioni.

La graduale complessità delle preparazioni:

Gli strumenti utilizzati all’interno di un laboratorio galenico variano molto in base alla tipologia di terapie a base di cannabis richiesta; esaminiamo di seguito le preparazioni in ordine crescente di complessità.

Cartine: le cartine di cannabis vengono utilizzate per vaporizzazione o decotto. In questo caso la materia prima viene pesata secondo quanto prescritto in ricetta e confezionata in bustine termosaldate. Nonostante la sua semplicità, questa preparazione richiede un approccio accurato per garantire dosaggi precisi e qualità costante.

le cartine di cannabis vengono utilizzate per vaporizzazione o decotto. In questo caso la materia prima viene pesata secondo quanto prescritto in ricetta e confezionata in bustine termosaldate. Nonostante la sua semplicità, questa preparazione richiede un approccio accurato per garantire dosaggi precisi e qualità costante. Capsule per decotto: aumentando la complessità, l'aggiunta di un frantumatore e miscelatore polveri, insieme a un'opercolatrice, diventa essenziale. La stufa farmaceutica per la decarbossilazione delle infiorescenze e la preparazione di capsule a rilascio modificato contribuiscono a elevare la preparazione a un livello più avanzato.

aumentando la complessità, l'aggiunta di un frantumatore e miscelatore polveri, insieme a un'opercolatrice, diventa essenziale. La stufa farmaceutica per la decarbossilazione delle infiorescenze e la preparazione di capsule a rilascio modificato contribuiscono a elevare la preparazione a un livello più avanzato. Estratti oleosi: qui, entriamo nel territorio delle preparazioni più complesse. Oltre agli strumenti già menzionati, si rendono necessari macchinari ad ultrasuoni, un estrattore bagno-maria con preservazione dei terpeni e un torchio con filtro per isolare l'olio contenente il fitocomplesso estratto.

qui, entriamo nel territorio delle preparazioni più complesse. Oltre agli strumenti già menzionati, si rendono necessari macchinari ad ultrasuoni, un estrattore bagno-maria con preservazione dei terpeni e un torchio con filtro per isolare l'olio contenente il fitocomplesso estratto. Estratti alcolici: La lavorazione diventa ancora più complessa. Oltre agli strumenti precedentemente citati, un Rotavapor diventa essenziale per evaporare il solvente di estrazione (alcool) a basse temperature, con l'ausilio di una pompa da vuoto.

Analisi di titolazione:

La conformità alle normative è una priorità assoluta. Per gli estratti, l'analisi di titolazione è obbligatoria per garantire la precisione e la sicurezza delle preparazioni, rispettando le leggi vigenti.

In conclusione, il servizio di un laboratorio galenico dedicato alle terapie a base di cannabis è di vitale importanza per rispondere alle esigenze crescenti del mondo medico. La ricerca della farmacia giusta, dotata di conoscenze specializzate, attrezzature all'avanguardia e conformità alle normative, è fondamentale per garantire la somministrazione di terapie sicure ed efficaci. L'adozione delle NBP rappresenta un pilastro fondamentale, garantendo che ogni fase del processo di preparazione rispetti gli standard più elevati, contribuendo così al successo nel fornire terapie di qualità nel campo della cannabis medica.