La ricetta di Tilray per l’Italia: “Apertura del mercato, delle importazioni e bandi di gara”

Quale futuro per la cannabis medica italiana? In un periodo cruciale per il futuro della cannabis medica nel nostro paese si moltiplicano le promesse di una soluzione a breve termine mentre la situazione per i pazienti rimane complicata. Di recente è stato assegnato un bando senza gara con un quantitativo di 100 chili, che basterà giusto per un mese di approvvigionamento. Intanto è partito il tavolo tecnico permanente con i pazienti presso il ministero della Salute dopo l’annuncio dei bandi per aprire la produzione ai privati da parte del sottosegretario Andrea Costa. Sarebbero dovuti arrivare entro aprile, ma per ora non sono state comunicate novità.

Nel dicembre 2021 i ministri della Salute Roberto Speranza e della Difesa Lorenzo Guerini, hanno sottoscritto un accordo per ampliare la produzione di medicinali a base di cannabis presso lo stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Nonostante la produzione sia partita ormai 6 anni fa infatti i livelli produttivi rimangono bassi, sui 100/150 chilogrammi l’anno, a fronte di un fabbisogno che si aggira ormai sulle 3 tonnellate all’anno, al quale nemmeno le importazioni dall’estero riescono a fare fronte.

Intervista a Sascha Mielcarek, Managing Director Europa per Tilray

Per capire quali possano essere le soluzioni per l’Italia e per l’Europa più in generale abbiamo intervistato Sascha Mielcarek, Managing Director Europa e membro del Leadership Team di Tilray, società leader nella produzione e ricerca di cannabis terapeutica su scala globale.

Come vedete la situazione cannabis medica in Europa?

L’industria della cannabis terapeutica sta attraversando, a livello globale, un periodo caratterizzato da una diffusa legalizzazione, innovazione e una notevole crescita economica.

L’anno passato può essere visto come una prova di questo sviluppo: i primi pazienti hanno ricevuto cure nell’ambito del programma medico pilota francese; la Svizzera ha adottato nuove normative sulla cannabis medica che hanno consentito un più facile accesso da parte dei pazienti; il Portogallo ha approvato il suo primo prodotto a base di cannabis medica per la commercializzazione e il Lussemburgo ha scelto Tilray come fornitore di fiducia di cannabis medica certificata GMP per il Ministero della Salute del Paese. Inoltre, i numeri di prescrizione nel mercato tedesco, strategicamente molto importante, sono in costante aumento.

Tutti questi sviluppi normativi dimostrano la crescente destigmatizzazione politica della cannabis in tutta Europa e la crescente accettazione medica dei suoi benefici terapeutici.